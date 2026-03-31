Senatul a dat undă verde unui proiect legislativ care instituie programul național „Lift pentru viață”, o inițiativă menită să faciliteze instalarea de lifturi în blocurile de locuințe cu mai mult de trei niveluri. Măsura are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului în locuințe pentru milioane de români, în special pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități.

Programul va fi susținut financiar din bugetul de stat, din fonduri ale autorităților locale, dar și din surse europene. Autoritățile consideră că acest proiect reprezintă un prim pas într-un proces mai amplu de modernizare a infrastructurii rezidențiale din România. Inițiativa legislativă îi aparține senatorului PSD Robert Cazanciuc și a fost modificată în urma dezbaterilor din comisiile parlamentare.

Potrivit datelor prezentate de inițiator, aproximativ 3,8 milioane de persoane care locuiesc în aproape 90.000 de blocuri ar putea beneficia de acest program, care urmărește asigurarea unor condiții decente de acces în locuințe. În plus, proiectul-pilot este gândit ca bază pentru atragerea unei linii dedicate de finanțare europeană în exercițiul bugetar 2028–2034.

Dacă forma inițială a proiectului viza în principal blocurile construite înainte de 1989, varianta adoptată de Senat extinde semnificativ aria de aplicare. Astfel, pot accesa finanțare toate condominiile cu trei sau mai multe niveluri supraterane, inclusiv cele aflate în zone construite protejate.

Proiectul stabilește și o serie de limitări clare. Nu vor putea beneficia de finanțare imobilele clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice. De asemenea, sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII, cu excepția celor incluse în programe de consolidare.

Programul național va fi implementat etapizat, în funcție de situațiile existente în fiecare condominiu. Printre criteriile principale se numără:

existența a cel puțin unei persoane vârstnice care locuiește la un etaj superior parterului;

prezența unei persoane cu mobilitate redusă la un nivel superior parterului;

existența unei persoane cu dizabilități locomotorii care nu locuiește la parter.

Autoritățile publice centrale și locale vor avea un rol activ în implementarea programului „Lift pentru viață”. La solicitarea asociațiilor de proprietari – care sunt beneficiarii direcți ai programului – acestea vor demara procedurile necesare pentru contractarea și realizarea lucrărilor de instalare a lifturilor sau a unor soluții alternative ori complementare.

Totodată, autoritățile locale vor elabora documentația tehnică simplificată, necesară pentru stabilirea soluțiilor optime de instalare, fie pentru fiecare scară în parte, fie pentru întregul condominiu.