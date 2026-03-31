Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat mișcări mixte luni, într-un climat marcat de incertitudine generată de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, inclusiv după atacurile rebelilor Houthi asupra Israelului.

Petrolul Brent a consemnat o scădere ușoară, de aproximativ 0,5%, situându-se în jurul valorii de 112 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,33%, până aproape de pragul de 103 dolari pe baril.

În ciuda oscilațiilor din ultima sesiune, trendul lunar rămâne puternic ascendent. Petrolul Brent se apropie de cea mai mare creștere lunară din istorie, cu un avans de aproximativ 58%, potrivit datelor furnizate de compania LSEG, care acoperă perioada începând cu 1988.

Acest ritm depășește inclusiv creșterile înregistrate în timpul Războiul din Golf. La rândul său, petrolul american a urcat cu circa 51%, marcând cea mai amplă creștere lunară din mai 2020, conform Reuters.

Creșterile accelerate sunt alimentate în principal de perturbările din zona Strâmtoarea Ormuz, considerată una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze.

Conflictul a debutat pe 28 februarie, prin lovituri aeriene ale Statele Unite și Israel asupra Iran, extinzându-se ulterior în mai multe zone ale regiunii.

Situația din teren rămâne tensionată. Armata israeliană a anunțat interceptarea a două drone lansate din Yemen, la scurt timp după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, au lansat rachete asupra Israelului. În paralel, gruparea Hezbollah din Liban a desfășurat atacuri similare.

Deși până în prezent nu au fost vizate nave comerciale în Marea Roșie — rută esențială pentru circa 15% din comerțul maritim global — riscurile rămân ridicate.

”Dacă rebelii Houthi ar începe să atace transportul maritim şi ar închide intrarea sudică a Mării Roşii, impactul asupra pieţei ar putea însemna o creştere suplimentară de 5 până la 10 dolari pe baril”, a declarat Robert Yawger.

Tensiunile au fost amplificate și de poziția fermă a președintelui american Donald Trump, care a cerut Iranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz, avertizând că, în caz contrar, SUA ar putea lovi infrastructura energetică iraniană.

Anterior, liderul de la Casa Albă anunțase suspendarea temporară a atacurilor asupra rețelei energetice iraniene până la data de 6 aprilie, lăsând deschisă posibilitatea reluării operațiunilor în lipsa unui acord.

În același timp, Washingtonul a mobilizat trupe suplimentare în regiune, iar Trump a declarat că există negocieri ”directe şi indirecte” cu Teheranul, afirmând că noii lideri iranieni sunt „foarte rezonabili”.

Autoritățile de la Teheran au respins însă propunerile americane, catalogându-le drept ”nerealiste, ilogice şi excesive”. În paralel, Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului.

Ca răspuns, armata israeliană a anunțat lovituri asupra infrastructurii guvernamentale iraniene din capitala Teheran.

Pe fondul acestor evoluții, miniștrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din statele G7 au transmis că sunt pregătiți ”să ia toate măsurile necesare” pentru a asigura stabilitatea piețelor energetice și pentru a limita efectele economice ale volatilității.

Datele companiei de analiză Kpler arată că Arabia Saudită a început să redirecționeze volume importante de petrol din Strâmtoarea Ormuz către portul Yanbu, situat la Marea Roșie.

Exporturile prin această rută au crescut semnificativ, ajungând la 4,658 milioane de barili pe zi săptămâna trecută, comparativ cu aproximativ 770.000 de barili pe zi în lunile ianuarie și februarie.

Analiștii subliniază că direcția piețelor energetice depinde în mare măsură de evoluția situației din Orientul Mijlociu. O eventuală escaladare suplimentară sau blocarea unor rute-cheie ar putea împinge cotațiile petrolului la niveluri și mai ridicate, cu impact direct asupra economiei globale și a prețurilor la energie.