În cadrul unui interviu acordat luni, 30 martie, postului tv Digi24, Ilie Bolojan a explicat că situația legată de carburanți este una excepțională și afectează doar anumite sectoare, precizând că nu există riscul unei penurii generale pentru companiile care au lanțuri parțiale de aprovizionare.

El a spus că încasările suplimentare obținute de statul român în luna martie, ca urmare a aplicării TVA pe prețurile majorate, nu sunt încă centralizate, iar datele vor fi raportate în a doua jumătate a lunii aprilie, dar că acestea nu sunt la nivelul vehiculat în presă.

Ilie Bolojan a menționat că tot ce s-a colectat suplimentar în martie va fi folosit pentru reducerea accizei la transportatori și anularea accizei la agricultori, pentru a sprijini sectoarele respective în această perioadă dificilă.

Premierul României a explicat că orice majorare a prețului combustibilului are efecte negative asupra inflației și afectează lanțurile de transport, ceea ce se resimte și în agricultura românească, unde costul îngrășămintelor a crescut între 20 și 30%, ceea ce va influența prețurile produselor agricole în toamnă.

În ceea ce privește gazele naturale, Bolojan a arătat că resursa internă nu poate asigura consumul industrial și a subliniat că războiul din Iran are efecte directe asupra prețului combustibilului și al biletelor de avion.

Întrebare: „Nu există pericolul unei penurii de carburanți?” Ilie Bolojan: „Este o situație excepțională, care se aplică limitat, și nu afectează companiile care au lanțuri parțiale.” Întrebare: „Câți bani a încasat statul român în luna martie din aplicarea TVA pe acest preț mărit?” Ilie Bolojan: „Aceste date nu sunt colectate în momentul de față, raportările pe martie se vor face în a doua jumătate a lunii aprilie. Cu siguranță însă au fost încasări suplimentare. Aceste încasări nu sunt la nivelul care se vehiculează, una este TVA-ul care se achită prin plata directă la stația de benzină, alta e TVA-ul achitat de companii care intră în sistemul de deducere. Tot ce s-a angajat suplimentar în martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și anularea accizei la agricultori, ca cele două sectoare să fie susținute pentru a trece de această situație dificilă. Efectele au rezultate negative în zona de inflație, orice creștere a combustibililor impactează lanțuri diverse. Orice se transportă este afectat de combustibil. Datorită faptului că aceste blocaje au creat probleme seriaose și pe componenta de costuri pentru îngrășămintele în agricultură. Avem o creștere a prețurilor la îngrășăminte de 20-30% care se va vedea în creșterea prețurilor la produsele în toamnă. La gaze din resursa noastră internă nu putem asigura consumul de tip industrial. În mod cert, la fel cum pe zona de combustibil există un efect al războiului din Iran, scumpește prețul la biletele de avion, și aici vor fi niște influențe în mod cert.”

Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat că este dificil să facă estimări privind inflația, deoarece aceasta depinde de evoluția conflictului din Golf și de reluarea lanțurilor de transport al țițeiului și derivatelor petroliere prin strâmtoarea Ormuz.

El a precizat că, dacă situația s-ar normaliza rapid, efectele ar fi mici, însă în cazul prelungirii crizei, impactul va fi semnificativ mai mare.

De asemenea, el a arătat că nu este oportun să se vehiculeze procente fără calcule exacte, dar a anunțat că până la sfârșitul săptămânii va fi finalizată schema de reducere a accizei, urmând ca aceasta să fie adoptată săptămâna viitoare.