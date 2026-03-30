Economia României ar putea fi grav afectată în cazul unei perturbări a importurilor de motorină. Conform analizelor economice, aproximativ 80% din consumul intern de motorină este acoperit din importuri, ceea ce expune țara la riscuri semnificative în cazul unor tensiuni globale sau al reducerii disponibilității stocurilor internaționale.

Într-un context în care cererea globală de energie rămâne ridicată, iar traderii internaționali concurează agresiv pentru resurse, prețurile pot crește rapid, iar livrările pot deveni mai greu de asigurat.

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că o eventuală criză a motorinei ar putea declanșa probleme serioase în economie. Transportul de marfă, producția industrială și distribuția de bunuri ar fi primele sectoare afectate.

Într-un astfel de scenariu, firmele românești ar putea întâmpina dificultăți majore în aprovizionare, ceea ce ar duce la întârzieri în livrări, creșterea costurilor operaționale și, în cazuri extreme, la oprirea activității unor companii.

„Marea problemă a României, în momentul de față, devine gestiunea carburanților, a motorinei în principal, având în vedere că 80% din necesar vine din import. În timp ce politicienii analizează scenarii, în piețele internaționale traderii au ajuns să se bată pe stocuri. Se întâmplă ce estimam la începutul acestei crize când ministrul Energiei ne dădea asigurări că noi nu vom fi afectați, pentru că aducem petrol dinafara zonei de conflict. Avertizam atunci că s-ar putea ca toate contractele de livrare să fie puse sub semnul întrebării pe măsură ce stocurile la nivel internațional se epuizează. Asia a început, deja, să ,,aspire” din piață la prețuri de dumping tot ce este disponibil în prezent”, spune economistul Adrian Negrescu.

O criză a carburantului ar putea afecta direct lanțurile logistice din România. Lipsa motorinei ar putea genera:

întreruperi în transportul de alimente și bunuri esențiale

scăderi ale producției industriale

dificultăți în aprovizionarea magazinelor

creșteri semnificative ale prețurilor finale

Aceste efecte combinate ar putea duce la o presiune suplimentară asupra economiei și a consumatorilor.

De asemenea, economistul critică ideea că reducerile de taxe ar putea stabiliza prețurile, susținând că evoluția internațională a petrolului are un impact mult mai puternic decât intervențiile fiscale punctuale.

Guvernul a analizat recent posibile măsuri pentru reducerea impactului scumpirilor la carburanți, însă consultările nu s-au finalizat cu decizii ferme.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu miniștrii implicați despre posibile soluții de stabilizare a pieței, însă până în prezent nu a fost anunțat niciun pachet oficial de măsuri.

În același timp, ministrul Energiei Bogdan Ivan este criticat pentru lipsa unui plan detaliat privind scenariile de criză și gestionarea stocurilor de combustibili.