Miercuri, 1 aprilie, ora 18:30, vă așteptăm la cea de-a treia reprezentație cu titlu de premieră a spectacolului „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, în regia lui Igor Bergler. Considerată una dintre cele mai îndrăgite opere buffa din repertoriul universal, Bărbierul din Sevilla revine pe scena ONB într-o versiune scenică ce își propune să readucă în atenția publicului spiritul originar al capodoperei rossiniene, efervescent, comic, viu și provocator, fidel intențiilor inițiale ale compozitorului și inspirației din commedia dell’arte.

Joi, 2 aprilie, ora 19:30, are loc spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally, o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Interpretarea Oanei Pellea, de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică, surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas, riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană.

Vineri, 3 aprilie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul de balet „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Într-un decor impresionant, balerinii talentați și grațioși se contopesc într-o poveste ce îmbină dragostea, trădarea și lupta între bine și rău. În centrul acestei capodopere se află povestea de iubire imposibilă dintre Prințul Siegfried și Odette, prințesa lebădă. Prințul se îndrăgostește de Odette, dar este înșelat de Von Rothbart, care aduce în scenă Odile, o dublură diabolică a prințesei, care îl seduce pe acesta.

Sâmbătă, 4 aprilie, ora 18:00, vă așteptăm la spectacolul „Lohengrin” de Richard Wagner, în regia lui Silviu Purcărete. Opera Română, și-a semnat certificatul de naștere culturală în data de 8 decembrie 1921 cu spectacolul de operă „Lohengrin” de Richard Wagner, în regia lui Adalbert Markowski. La pupitrul dirijoral s-a aflat maestrul George Enescu, care prin prezența sa a dorit să sublinieze sprijinul și implicarea sa efectivă în realizarea acestui moment istoric.

Duminică, 5 aprilie, ora 18:30, vă propunem spectacolul „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart. „Nunta lui Figaro” este prima operă la care au colaborat Mozart cu libretistul Lorenzo Da Ponte. Cei doi au mai realizat împreună operele „Don Giovanni” și „Così fan tutte”. Mozart a fost cel care i-a adus lui Da Ponte o copie a piesei lui Beaumarchais, iar acesta a transpus-o într-un libret în numai 6 săptămâni, traducând textul în italiană, punându-l în versuri și excluzând toate trimiterile politice. Libretul a primit în final aprobarea Împăratului Joseph al II-lea, iar premiera a avut loc pe 1 Mai 1786 la Burghtheater Wien. În pofida succesului, s-au jucat doar 9 reprezentații. Acestea aveau o durată de 4 ore, iar publicul entuziasmat solicita deseori bis-uri care dublau acest timp. Se pare că, Împăratul a emis o hotărâre în legătură cu numărul de bis-uri ce puteau fi acordate în cadrul unei reprezentații cu „Nunta lui Figaro”.

