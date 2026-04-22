Trei zile în care personalitatea Mariei Callas este evocată într-un spectacol de teatru cu Oana Pellea, universul lui George Enescu este explicat publicului larg într-un format accesibil și interactiv, Mozart aduce pe scenă unul dintre cele mai complexe personaje ale operei, iar Ceaikovski încheie weekendul cu unul dintre cele mai iubite balete din repertoriul universal.

Vineri, 1 mai, ora 19:30, vă invităm la spectacolul de teatru „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally, o incursiune în universul artistic și interior al uneia dintre cele mai fascinante figuri ale operei secolului XX. Textul dramaturgului american imaginează un masterclass susținut de Maria Callas la Juilliard, unde lecțiile de canto devin pretext pentru reflecții despre sacrificiul artei, vulnerabilitate și obsesia perfecțiunii. În interpretarea Oanei Pellea, Callas apare nu doar ca mit, ci ca om, cu luciditate, fragilitate și o forță scenică hipnotică.

Sâmbătă, 2 mai, ora 11:00, în Foaierul Galben al Operei Naționale București, are loc „Enescu 70 pe înțelesul tuturor”, un eveniment conceput pentru a apropia publicul de universul marelui compozitor român. Într-un format accesibil și dinamic, spectacolul explică ideile, contextul și spiritul muzicii lui George Enescu, transformând analiza muzicală într-o experiență vie și prietenoasă. Este o invitație la descoperire, adresată atât celor familiarizați cu repertoriul enescian, cât și celor care pășesc pentru prima dată în acest univers.

Sâmbătă, 2 mai, ora 18:30, vă așteptăm la „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, una dintre cele mai complexe creații ale teatrului liric. Personajul central, seducătorul impenitent care sfidează orice normă morală, devine pivotul unei povești în care comedia, drama și filozofia se intersectează. Mozart construiește un spectacol în care muzica dezvăluie complexitatea psihologică a personajelor, iar libertatea individuală se confruntă inevitabil cu ideea de responsabilitate și destin.

Duminică, 3 mai, ora 18:30, weekendul se încheie cu „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, unul dintre cele mai cunoscute și iubite balete ale tuturor timpurilor. Povestea prințesei Odette, transformată în lebădă de un blestem, și a prințului Siegfried, prins între iubire și iluzie, se desfășoară într-o coregrafie care combină eleganța clasică cu dramatismul muzicii lui Ceaikovski. „Lacul Lebedelor” rămâne un reper al baletului romantic, unde poezia mișcării și forța emoțională a partiturii creează un spectacol de o frumusețe atemporală.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

