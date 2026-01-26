Miercuri, 4 februarie, ora 18:30, publicul este așteptat la reprezentația „Don Quijote” de Ludwig Minkus, un spectacol plin de culoare și energie, inspirat din celebrul roman al lui Cervantes, care îmbină povestea de dragoste dintre Kitri și Basilio cu o coregrafie spectaculoasă, plină de virtuozitate, ritmuri spaniole și momente de balet clasic.

Joi, 5 februarie, ora 18:30, vă propunem spectacolul de operă „Turandot” de Giacomo Puccini. O capodoperă a operei italiene care îmbină exotismul mitic al Chinei imperiale cu intensitatea pasiunii și a sacrificiului uman. Povestea prințesei de gheață, Turandot, care își supune pretendenții unor enigme mortale, capătă profunzime prin muzica monumentală a lui Puccini, ce culminează cu celebrul „Nessun dorma”, un simbol al speranței și al victoriei iubirii asupra fricii. Montarea spectaculoasă, cu decoruri grandioase și costume somptuoase, dă viață unei drame lirice unde tensiunea, misterul și frumusețea se împletesc într-o experiență de neuitat.

Vineri, 6 februarie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally , o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Piesa lui Terrence McNally urmărește un masterclass susținut de divă la Juilliard School of Music din New York, în ultimii ani din viață. Fiecare student îi prilejuiește altă introspecție. Prin ochii naivei Sophie, Maria Callas își retrăiește propriile îndoieli și temeri din tinerețe. Sharon, cea ambițioasă, o determină să-și reevalueze standardele imposibile de perfecțiune. Iar tenorul Tony îi readuce aminte cum a iubit muzica mai presus de orice, înainte ca faima să devină o povară. Interpretarea Oanei Pellea, de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică, surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas.

Sâmbătă, 7 februarie, ora 18:30, sunteți așteptați la spectacolul de operă „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart. În viziunea regizorală a lui Andrei Șerban, devine mai mult decât o operă clasică, este o meditație intensă asupra libertății, dorinței și consecințelor propriilor alegeri. Povestea legendarului seducător, care sfidează morala, dragostea și moartea, capătă valențe moderne printr-o regie curajoasă, ce aduce în prim-plan conflictul dintre instinct și conștiință. Muzica lui Mozart, de o profunzime psihologică extraordinară, susține cu rafinament această tensiune dramatică, trecând cu eleganță de la umor la tragedie. Spectacolul nu doar reinterpretează mitul lui Don Juan, ci provoacă publicul să reflecteze asupra propriilor măști și tentații.

Duminică, 8 februarie, ora 18:30, vă propunem spectacol de operă „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski. În regia profund poetică a regretatului Ion Caramitru, este o confesiune lirică despre iubire, orgoliu și timpul pierdut. Inspirată din romanul în versuri al lui Pușkin, opera surprinde frământările sufletești ale personajelor printr-o muzică delicată, dar încărcată de dramatism. Caramitru a construit un univers scenic de o eleganță melancolică, în care rafinamentul epocii se împletește cu intensitatea trăirilor interioare. Sub lumina subtilă a regiei sale, personajele devin figuri vii ale unui destin inevitabil, iar povestea Tatianei și a lui Oneghin capătă o profunzime emoțională rar întâlnită. Montarea rămâne un omagiu adus sensibilității și forței operei ruse, dar și o amprentă artistică de neșters a unui mare om de teatru.

