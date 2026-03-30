Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va reduce valoarea accizei la combustibil în perioada următoare, pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

El a explicat că decizia vine după o perioadă de volatilitate ridicată pe piețele internaționale, generată de conflictul din Iran, care a dus la creșterea prețului țițeiului de la aproximativ 70 de dolari la peste 100 de dolari pe baril.

În același timp, prețul motorinei a crescut de la aproximativ 8 lei la 10 lei pe litru. Premierul a arătat că aceste evoluții nu puteau fi controlate la nivel național, deoarece piața internă este influențată direct de evoluțiile externe.

Ilie Bolojan a explicat că autoritățile au stabilit o perioadă de intervenție de aproximativ 30 de zile, considerată critică pentru stabilizarea pieței.

Printre măsurile deja adoptate se numără limitarea adaosurilor comerciale la nivelul mediu din anul precedent, măsură care urmează să intre în vigoare în perioada imediat următoare.

De asemenea, Guvernul a intervenit pentru limitarea exporturilor de motorină și țiței și a extins schemele de sprijin pentru transportatori, crescând valoarea accizei decontate de la 65 de bani la 85 de bani.

În același timp, pentru agricultori a fost eliminată acciza la combustibil.

„Suntem în situație în care de o lună de zile, datorită războiului din Iran, piețele internaționale de combustibil, și nu numai, sunt perturbate puternic. Asta a făcut ca prețul internațional al țițeiului să crească cu peste 40-50% ajungând la peste 100 de dolari pe baril, față de 70. La motorină, prețurile au crescut de la 8 lei la 10. Aceste creșteri nu le puteam opri, suntem influențați de ce se întâmplă pe piețele externe. Când ne-am apropiat de o situație care duce la o stabilizare, atunci este logic să intervii. Dacă intervii când lucrurile sunt total volatile, este ca și cum ai mătura atunci când viscolește. Efectul este zero. Ca atare am luat o primă măsură. Stabilim o perioadă în care vom interveni, considerând că 30 de zile este o perioadă critică. Am intervenit limitând adaosurile la valoarea medie de anul trecut. Asta va intra în vigoare începând de poimâine. Am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței. Am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori crescând cota din acciză care se decontează de la 65 de bani la 85 de bani. Agricultorii nu mai plătesc acciza”, a declarat Bolojan la Digi24.

Premierul a arătat că intervenția asupra accizei va viza în primă etapă motorina, care reprezintă peste 70% din consumul total de combustibil.

Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la simulări pentru a stabili impactul exact asupra prețului final, dar și costurile bugetare ale măsurii.

Ilie Bolojan a precizat că reducerea trebuie să aibă un efect vizibil pentru consumatori și că nivelul acesteia va fi stabilit în zilele următoare, în funcție de datele analizate.

„Ajungem la o zonă de platou. Acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, TVA sau acciza. Pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia Europeană, am luat decizia azi să intervenim pe componenta de acciză. Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei la combustibil pentru a ajuta cumpărătorii. În primă etapă ne concentrăm pe motorină, peste 70% din consum îl reprezintă motorina. O sumă de bani din cei care comercializează combustibil va fi redusă. Ministerul de Finanțe lucrează la simulări în așa fel încât să calculăm impactul asupra prețului, dar și costul total al acestei reduceri care trebuie acoperit din buget. În zilele următoare vom evalua exact care va fi această reducere. Acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva, dar în limina suportabilă și în condițiile de deficit pe care îl avem. Dacă nu facem o reducere cu impact vizibil înseamnă că nu am făcut nimic. Asta ține cont și de durata crizei”, a mai declarat șeful Executivului.

Premierul a arătat că unele companii din sectorul energetic, în special cele cu lanțuri integrate de producție și distribuție, au înregistrat profituri mai mari ca urmare a creșterii prețurilor la nivel global.

În acest context, Guvernul analizează posibilitatea ca aceste companii să contribuie la un fond de solidaritate, similar unor mecanisme aplicate anterior în alte sectoare.

Detaliile privind această măsură urmează să fie stabilite după consultări cu actorii din piață.

„Avem și un anumit specific al pieței românești. Avem companii care extrag țiței din România, îl rafinează, distribuie și îl vând la stații, care nu extrag, nu rafinează în România, îl rafinează în alte țări. Toți acești actori au marje de profit diferite, situații diferite. Cei care sunt în situația care exploatând țiței românesc, le permite profituri excepționale, trebuie să participe din acest profit la un fond de solidaritate. În această situație pentru că prețurile au crescut total pe piața globală, datorită acestei creșteri, unele companii care au lanțuri integrate total, au niște profituri excepționale ca urmare a acestor creșteri de prețuri globale. Trebuie să participe cu o parte din aceste profituri. Cu siguranță ele fac profit, marjele de adaosuri au fost stabilite la nivelul mediu de anul trecut. Acestea sunt profituri excepționale ca urmare a unor perturbații de piață. Există un nivel al barilului care a fost înainte, de 70 de dolari, dacă azi se vinde cu 90 de dolari, această diferență de preț este un profit excepțional. Așa cum băncile au plătit anul trecut un impozit suplimentar datorită unui rate de profit bune, și în această situație e nevoie de o participare la acest efort. Ministerul de Finanțe lucrează la detalierea nuanțelor, asta se va face după consultarea celor implicați, astfel încât la finalul acestei săptămâni să o putem adopta și săptămâna viitoare să fie în vigoare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că intervențiile sunt limitate în timp și nu ar trebui să afecteze funcționarea companiilor. Totodată, el a arătat că scumpirea carburanților are efecte în lanț asupra economiei, inclusiv asupra inflației și costurilor de transport.

Creșterea prețurilor la combustibili influențează și alte sectoare, cum ar fi agricultura, unde costurile pentru îngrășăminte au crescut deja cu 20–30%, ceea ce ar putea duce la majorări de prețuri pentru produse în perioada următoare.

În plus, premierul a precizat că efecte similare pot apărea și în alte domenii, inclusiv în transportul aerian sau în sectorul gazelor, în funcție de evoluțiile internaționale.