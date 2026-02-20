Toate contestațiile depuse în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț au fost respinse. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) este obligată să semneze contractul, în valoare de aproape un miliard de euro, cu asocierea de firme din România și Bulgaria declarată câștigătoare.

Potrivit anunțului făcut de CNIR, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins, în data de 20 februarie 2026, cele trei contestații depuse la contractul pentru acest proiect major de infrastructură.

Instituția a precizat că decizia confirmă rezultatul stabilit anterior de Comisia de Evaluare din cadrul CNIR, ceea ce înseamnă că procedura de atribuire rămâne valabilă.

Conform legislației în vigoare, CNIR este acum obligată să semneze contractul cu asocierea desemnată câștigătoare încă de anul trecut.

Oferta aparține Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold (Bulgaria) – Intertranscom Impex S.R.L. – Evropeiski Patishta – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi și are o valoare de 5,17 miliarde lei fără TVA, echivalentul a aproape un miliard de euro.

Drumul Expres va avea o lungime de aproximativ 51 de kilometri și va asigura conexiunea municipiului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei A7, facilitând astfel legătura rapidă cu rețeaua națională de autostrăzi. Punctul de plecare al noii șosele va fi din A7, în zona Bacău – Pașcani.

Durata totală de realizare este estimată la 48 de luni, din care 12 luni sunt alocate pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Garanția oferită pentru lucrări este de cinci ani. În condițiile în care contractul ar urma să fie semnat la începutul anului 2026, finalizarea proiectului ar putea avea loc în 2030.

Din punct de vedere tehnic, proiectul include 30 de structuri – poduri, pasaje și viaducte – cu o lungime totală de aproximativ 16 kilometri. Două dintre acestea vor depăși 1.000 de metri, cel mai lung fiind un viaduct de 1.072 metri la nodul rutier de conexiune cu A7.

De asemenea, vor fi amenajate cinci noduri rutiere (nod rutier tip ,,trompetă” – conexiune A7 la km 0, nod rutier Racova pentru conexiunea cu DN 15, nod rutier Podoleni, nod Săvinești și nod rutier Piatra Neamț), un spațiu de servicii tip S3 și un Centru de Întreținere și Coordonare.