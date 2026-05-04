Se ridică mașina de luni până duminică. Sectorul 4 al Municipiului București continuă politica de gestionare strictă a parcărilor neregulamentare, printr-un nou acord-cadru pentru ridicarea vehiculelor și blocarea roților. Contractul, estimat la până la 19 milioane de euro fără TVA, se întinde pe o perioadă de patru ani și consolidează colaborarea cu operatorul privat Vamosana SRL.

Primăria Sectorului 4 a atribuit un nou contract pentru servicii integrate de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar și blocare-deblocare a roților. Valoarea acordului-cadru este de 12,6 milioane de euro (fără TVA), cu posibilitatea de extindere până la 19 milioane de euro, în funcție de volumul intervențiilor solicitate de administrația locală.

Licitația a fost adjudecată de Vamosana SRL, singura companie care a depus ofertă în cadrul procedurii. Firma are deja experiență în colaborarea cu autoritățile locale, prestând servicii similare în Sectorul 4 încă din anul 2021.

Conform contractului, serviciile de ridicare a mașinilor vor fi disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbători legale. Intervențiile vor fi organizate în trei schimburi succesive:

08:00 – 14:00

14:00 – 22:00

22:00 – 08:00

Pentru desfășurarea operațiunilor, operatorul va asigura cel puțin trei automacarale, dintre care două vor fi active pe timpul zilei și una pe timpul nopții.

Echipele operative vor include personal specializat, precum macaragii autorizați, șoferi profesioniști și un manager de transport. În funcție de necesități, pot fi mobilizați și șoferi cu permis categoria C pentru operarea vehiculelor de intervenție.

Pe lângă ridicarea autovehiculelor, contractul include și servicii de blocare și deblocare a roților. Pentru aceste activități sunt necesari minimum 20 de angajați, dintre care o parte trebuie să dețină permis de conducere categoria B.

De asemenea, compania va pune la dispoziție:

autovehicule pentru transportul echipamentelor de blocare

dispozitive speciale pentru imobilizarea roților

echipamente foto pentru documentarea intervențiilor

Aceste dotări sunt esențiale pentru a asigura trasabilitatea și legalitatea fiecărei operațiuni efectuate pe domeniul public.

Colaborarea dintre Primăria Sectorului 4 și Vamosana SRL are un istoric început în 2021, când a fost semnat primul acord-cadru pentru ridicarea vehiculelor parcate ilegal. Acesta avea o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de lei.

În 2023, compania a obținut un nou contract pe patru ani, cu o valoare de aproape 25 de milioane de lei, pentru servicii similare.

Noul acord semnat în 2026 marchează o creștere semnificativă a bugetului, ajungând la aproximativ 63 de milioane de lei fără TVA, ceea ce reflectă extinderea activităților și intensificarea măsurilor de control al parcărilor neregulamentare.

Pe lângă contractele principale, firma a mai primit și atribuiri directe în valoare de peste 310.000 de lei pentru diverse servicii și echipamente destinate Poliției Locale.

Regulamentul de parcare din Sectorul 4 prevede o serie de situații în care poate fi dispusă blocarea sau ridicarea vehiculelor. Printre acestea se numără:

Nr. Situație care poate duce la blocarea sau ridicarea vehiculului 1 Ocuparea locurilor de parcare de reședință fără drept 2 Utilizarea abuzivă a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități 3 Blocarea căilor de acces sau a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice 4 Parcarea fără respectarea marcajelor sau fără achitarea taxei 5 Staționarea pe domeniul public fără drept legal

În cazul blocării roților, proprietarul are la dispoziție 24 de ore pentru solicitarea deblocării. Tariful standard este de 300 de lei, la care se adaugă 100 de lei pentru fiecare zi suplimentară de întârziere.

Pentru anumite abateri, sancțiunile pot ajunge la:

1000 lei/24h pentru locuri destinate persoanelor cu dizabilități

500 lei/24h pentru staționare abuzivă în zone speciale sau publicitare

În cazuri excepționale, vehiculele pot fi relocate dacă blochează accesul echipajelor de intervenție sau infrastructura critică.

Parcarea neregulamentară în România este sancționată conform OUG 195/2002, amenzile încadrându-se de obicei în clasa I sau a II-a de sancțiuni (2-3 puncte de amendă, adică între 330 și 495 lei în 2024-2026), putând fi însoțite de puncte de penalizare. Oprirea/staționarea interzisă include zone cu indicator, treceri de pietoni, intersecții, zone cu vizibilitate redusă, curbe sau pe trotuare fără a lăsa 1m pentru pietoni.