Se ridică mașina de luni până duminică
Se ridică mașina de luni până duminică. Sectorul 4 al Municipiului București continuă politica de gestionare strictă a parcărilor neregulamentare, printr-un nou acord-cadru pentru ridicarea vehiculelor și blocarea roților. Contractul, estimat la până la 19 milioane de euro fără TVA, se întinde pe o perioadă de patru ani și consolidează colaborarea cu operatorul privat Vamosana SRL.
Primăria Sectorului 4 a atribuit un nou contract pentru servicii integrate de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar și blocare-deblocare a roților. Valoarea acordului-cadru este de 12,6 milioane de euro (fără TVA), cu posibilitatea de extindere până la 19 milioane de euro, în funcție de volumul intervențiilor solicitate de administrația locală.
Licitația a fost adjudecată de Vamosana SRL, singura companie care a depus ofertă în cadrul procedurii. Firma are deja experiență în colaborarea cu autoritățile locale, prestând servicii similare în Sectorul 4 încă din anul 2021.
Conform contractului, serviciile de ridicare a mașinilor vor fi disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv în zilele de sărbători legale. Intervențiile vor fi organizate în trei schimburi succesive:
- 08:00 – 14:00
- 14:00 – 22:00
- 22:00 – 08:00
Pentru desfășurarea operațiunilor, operatorul va asigura cel puțin trei automacarale, dintre care două vor fi active pe timpul zilei și una pe timpul nopții.
Echipele operative vor include personal specializat, precum macaragii autorizați, șoferi profesioniști și un manager de transport. În funcție de necesități, pot fi mobilizați și șoferi cu permis categoria C pentru operarea vehiculelor de intervenție.
Servicii de blocare roți pentru autoturismele parcate neregulamentar
Pe lângă ridicarea autovehiculelor, contractul include și servicii de blocare și deblocare a roților. Pentru aceste activități sunt necesari minimum 20 de angajați, dintre care o parte trebuie să dețină permis de conducere categoria B.
De asemenea, compania va pune la dispoziție:
- autovehicule pentru transportul echipamentelor de blocare
- dispozitive speciale pentru imobilizarea roților
- echipamente foto pentru documentarea intervențiilor
Aceste dotări sunt esențiale pentru a asigura trasabilitatea și legalitatea fiecărei operațiuni efectuate pe domeniul public.
Colaborarea dintre Primăria Sectorului 4 și Vamosana SRL are un istoric început în 2021, când a fost semnat primul acord-cadru pentru ridicarea vehiculelor parcate ilegal. Acesta avea o valoare estimată de aproximativ 2 milioane de lei.
În 2023, compania a obținut un nou contract pe patru ani, cu o valoare de aproape 25 de milioane de lei, pentru servicii similare.
Noul acord semnat în 2026 marchează o creștere semnificativă a bugetului, ajungând la aproximativ 63 de milioane de lei fără TVA, ceea ce reflectă extinderea activităților și intensificarea măsurilor de control al parcărilor neregulamentare.
Pe lângă contractele principale, firma a mai primit și atribuiri directe în valoare de peste 310.000 de lei pentru diverse servicii și echipamente destinate Poliției Locale.
Reguli stricte pentru parcarea neregulamentară
Regulamentul de parcare din Sectorul 4 prevede o serie de situații în care poate fi dispusă blocarea sau ridicarea vehiculelor. Printre acestea se numără:
|Nr.
|Situație care poate duce la blocarea sau ridicarea vehiculului
|1
|Ocuparea locurilor de parcare de reședință fără drept
|2
|Utilizarea abuzivă a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități
|3
|Blocarea căilor de acces sau a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice
|4
|Parcarea fără respectarea marcajelor sau fără achitarea taxei
|5
|Staționarea pe domeniul public fără drept legal
În cazul blocării roților, proprietarul are la dispoziție 24 de ore pentru solicitarea deblocării. Tariful standard este de 300 de lei, la care se adaugă 100 de lei pentru fiecare zi suplimentară de întârziere.
Pentru anumite abateri, sancțiunile pot ajunge la:
- 1000 lei/24h pentru locuri destinate persoanelor cu dizabilități
- 500 lei/24h pentru staționare abuzivă în zone speciale sau publicitare
În cazuri excepționale, vehiculele pot fi relocate dacă blochează accesul echipajelor de intervenție sau infrastructura critică.
Ce spune legea despre parcarea neregulamentară în România?
Parcarea neregulamentară în România este sancționată conform OUG 195/2002, amenzile încadrându-se de obicei în clasa I sau a II-a de sancțiuni (2-3 puncte de amendă, adică între 330 și 495 lei în 2024-2026), putând fi însoțite de puncte de penalizare. Oprirea/staționarea interzisă include zone cu indicator, treceri de pietoni, intersecții, zone cu vizibilitate redusă, curbe sau pe trotuare fără a lăsa 1m pentru pietoni.
”Art. 142. –
Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
a) în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea;
c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi înainte de acestea;
f) în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei;
g) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;
i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţiile „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulaţia din sens invers” sau „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”;
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);
n) pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depăşirea”, arată legea.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.