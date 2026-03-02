Un caz revoltător din Franța scoate în evidență riscurile uriașe ale furtului de identitate. Christian Derrey, un pensionar de 75 de ani din Étainhus, se confruntă cu un coșmar administrativ fără precedent: aproximativ 3.000 de mașini sunt înmatriculate pe numele său, iar zilnic primește între 25 și 40 de amenzi pentru presupuse contravenții rutiere în toată țara.

Totul a început în 2019, când Derrey a trimis un e-mail cu o copie a cărții sale de identitate. Escrocii au pus mâna pe datele sale personale și, în timp, au folosit identitatea sa pentru a înființa firme fantomă și a înregistra mii de autoturisme.

În noiembrie 2024, situația s-a agravat: o firmă fantomă folosea identitatea pensionarului pentru a vinde mașini la prețuri reduse pe platforme online, crescând astfel numărul vehiculelor înregistrate pe numele său la aproximativ 3.000, scrie T-Online.de.

Viața lui Christian Derrey a devenit un coșmar financiar: autoritățile au început să blocheze conturile sale bancare și să retragă bani pentru a acoperi amenzile.

În fiecare zi, Derrey primește zeci de amenzi pentru parcări neregulamentare și alte contravenții pe care nu le-a comis. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la aproximativ 180.000 de euro.

„La Saint-Étienne mi-au fost înghețați 2.950 de euro, la Marsilia o parte din pensie mi-a fost blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de asta”, se plânge bărbatul în vârstă de 75 de ani. „Autoritățile retrag bani din contul meu fără să mă contacteze, fără executor judecătoresc, fără scrisoare recomandată, nimic.”

Cazul scoate în evidență cât de vulnerabile pot fi persoanele în fața escrocheriilor digitale și a fraudei administrative. Furtul de identitate poate genera daune economice uriașe, probleme juridice și un stres psihologic considerabil, chiar pentru persoane vârstnice și respectate.

Autoritățile franceze încă nu au oferit o soluție completă, iar pensionarul continuă să se lupte cu sistemul pentru a-și recupera numele și bunurile.

Atunci când un hoț sau un infractor cibernetic colectează informații despre tine și le folosește pentru a te personifica sau a te înșela, se numește furt de identitate.

Chiar și o cantitate mică de date – codul numeric personal, parola, adresa, numele de fată al mamei, numărul de cont sau codul PIN – sunt suficiente pentru ca un hoț să facă achiziții de carduri de credit, să deschidă conturi bancare, să ia credite sau să comită infracțiuni în numele dvs.