Conform noii inițiative legislative, orice încercare de a forța un șofer să manipuleze marfa devine ilegală. Clauzele din contractele de muncă sau de transport, instrucțiunile interne și solicitările clienților care încalcă această interdicție vor fi nule de drept.

Beneficiarul, furnizorul sau intermediarul va prelua atât responsabilitatea logistică, cât și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Inspecția Muncii va putea solicita documente și efectua controale atât la sediile firmelor, cât și la rampele de încărcare și descărcare.

Legea prevede totuși situații specifice în care interdicția nu se aplică, vizând transporturi specializate unde manipularea mărfii este parte integrantă a serviciului.

Printre acestea se numără transportul de mărfuri vrac, transportul de combustibil, transportatorii de vehicule și transportul de animale vii.

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, ca urmare a depășirii termenului legal de dezbatere, în baza articolului 75, alineatul 2 din Constituția României. Dacă va fi aprobat de Camera Deputaților, forul decizional, va deveni lege și va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Ministerul Muncii va avea ulterior 90 de zile pentru a emite normele metodologice de aplicare. Într-o perioadă în care transportatorii resimt presiuni majore generate de costuri, taxe și obligații administrative, această reglementare va modifica semnificativ distribuția responsabilităților și riscurilor contractuale pe piața din România.

Prin adoptarea acestei legi, România se aliniază tendințelor din Europa Occidentală, unde protejarea șoferilor de sarcini suplimentare a devenit normă în anumite state.

În Portugalia, în 2021, un decret-lege a transferat responsabilitatea principală către expeditor sau destinatar, cu obligația ca operațiunile să fie efectuate de un angajat calificat și nu de șofer, limitând timpul de așteptare la două ore și prevăzând compensații și amenzi de până la 15.000 de euro.

În Spania, în 2022, șoferilor de camioane de peste 7,5 tone li s-a interzis să participe la încărcare și descărcare, cu excepții pentru animale vii, cisterne sau mutări, iar amenzile pentru nerespectare pot ajunge la 4.600 de euro. În Franța, în 2023, a fost analizată o propunere legislativă similară, însă aceasta nu a condus încă la reguli obligatorii la nivel național.