Potrivit comunicatului ANAF, firmele incluse în acțiunea de control au fost selectate în urma unor analize detaliate de risc, care au indicat practici recurente de reducere artificială a bazei de impozitare, transferul formal al obligațiilor fiscale și discrepanțe între nivelul real al activității și taxele declarate.

Inspectorii antifraudă desfășoară verificări atât la sediile societăților, cât și în peste 300 de puncte de lucru și obiective de pază, pentru a confrunta situația din teren cu evidențele de personal și obligațiile fiscale raportate.

„Selecţia contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidenţiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul activităţii desfăşurate şi obligaţiile declarate. Verificările inspectorilor antifraudă se desfăşoară la sediile societăţilor, precum şi în peste 300 de locaţii (obiective de pază) în care îşi desfăşoară activitatea personalul societăţilor vizate, în vederea verificării concordanţei dintre situaţia operativă din teren, evidenţele de personal şi obligaţiile fiscale declarate”, se arată în comunicat.

Autoritățile fiscale precizează că acțiunea de control vizează, printre altele, modul de calcul, reținere și achitare a impozitului pe veniturile salariale, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii. Analizele de risc realizate de ANAF au indicat posibile nereguli legate de folosirea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea formală a angajaților cu salarii minime concomitent cu acordarea unor venituri suplimentare neimpozitate, precum și utilizarea unor forme artificiale de colaborare – precum contracte de prestări servicii sau subcontractări succesive – pentru a masca raporturi de muncă și a transfera sarcina fiscală către alte entități. De asemenea, sunt vizate și suspiciuni privind reflectarea incompletă a veniturilor și cheltuielilor în evidențele contabile.