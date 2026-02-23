Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea să actualizeze instrucțiunile pentru completarea formularului 205, care este declarația informativă despre impozitul reținut la sursă și câștigurile sau pierderile din investiții pentru fiecare beneficiar de venit.

Schimbările vin după ce prin OUG nr. 138/2024 a fost modificat articolul 111 din Codul Fiscal. Aceste modificări stabilesc, printre altele, că firmele sau alte entități care țin contabilitate trebuie să rețină impozitul pe veniturile obținute din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă. Impozitul calculat trebuie declarat și plătit până pe 25 ale lunii următoare celei în care a fost reținut.

În plus, plătitorii de venituri care rețin impozit la sursă trebuie să depună pentru fiecare beneficiar de venit o declarație privind calcularea și reținerea impozitului la organul fiscal. Aceasta trebuie depusă până la sfârșitul lunii februarie a anului curent pentru anul trecut, folosind formularul 205.

Din acest motiv, ANAF propune să fie actualizate instrucțiunile de completare a formularului 205. Proiectul de ordin prevede introducerea unei noi categorii de venituri în listă: „Venituri din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiţie suspensivă, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă.”

Această categorie va trebui inclusă de plătitori atunci când completează formularul 205.

Proiectul de ordin al ANAF, care aduce modificări și completări la anexele Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022, prin care sunt stabilite în mod oficial modelele și conținutul formularelor 205 și 207, utilizate pentru raportarea impozitelor reținute la sursă și a altor aspecte fiscale, poate fi vizualizat chiar aici.

Formularul 205 reprezintă declarația informativă prin care se raportează impozitul reținut la sursă, precum și câștigurile sau pierderile din investiții obținute de fiecare beneficiar de venit, oferind autorităților fiscale date detaliate și actualizate privind aceste tranzacții.

În mod similar, formularul 207 este declarația informativă utilizată pentru raportarea impozitului reținut la sursă, impozitul suportat de plătitor sau veniturile scutite, în cazul fiecărui beneficiar de venit nerezident, asigurând astfel o evidență completă și clară a obligațiilor fiscale ale acestora.

Proiectul de ordin aduce modificări și clarificări suplimentare privind modul de completare a acestor formulare, pentru a se asigura că toate informațiile sunt raportate corect și complet, în conformitate cu noile reglementări fiscale, și pentru a facilita respectarea obligațiilor de către plătitorii de venituri.