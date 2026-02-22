A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul comun emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 58/2026 și de Ministerul Justiției nr. 277/C/2026. Actul modifică și completează Ordinul nr. 2.509/5.672/C/2022 privind modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și instrucțiunile de completare.

Modificările au fost necesare în urma schimbărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 22/2025. Prin acest act normativ, plafonul cifrei de afaceri pentru întreprinderile mici care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA a fost majorat de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Totodată, a fost modificat modul de calcul al cifrei de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderi mici, prevăzut la art. 310 alin. (2) și art. 316 alin. (1) din Codul fiscal al României. Cifra de afaceri va include doar operațiunile care au locul în România.

Din calcul au fost eliminate operațiunile rezultate din activități economice pentru care locul livrării sau prestării se consideră în străinătate, dacă taxa ar fi fost deductibilă în cazul în care operațiunile ar fi fost realizate în România.

Prin modificarea art. 316 alin. (1) lit. a) și b) din Codul fiscal, persoana impozabilă este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA doar dacă cifra de afaceri depășește plafonul de scutire.

Anterior, obligația intervenea atunci când cifra de afaceri atingea sau depășea plafonul.

ANAF a explicat că persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Pentru acest demers, trebuie completate rubricile destinate TVA din formularul „Cerere de înregistrare fiscală”, aprobat prin Ordinul comun nr. 2509/5672/C/2022.

Întrucât formularul conținea, la rândul 4.2, mențiunea potrivit căreia cifra de afaceri urma să atingă sau să depășească plafonul de scutire, a fost necesară actualizarea acestuia în acord cu noile prevederi.

În același formular a fost introdus un rând nou. Prin bifarea acestuia, persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA odată cu înregistrarea în registrul comerțului poate opta și pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Potrivit ordinului recent oficializat, înregistrarea în scopuri de TVA este considerată valabilă de la data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerțului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.