Până la sfârșitul anului 2025, Codul fiscal prevedea mai multe excepții de la plata impozitului pe clădiri. Începând cu 1 ianuarie 2026, o parte dintre aceste scutiri nu se mai regăsesc în lege.

Printre categoriile care pierd facilitatea fiscală se numără persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și cele încadrate în gradul I de invaliditate. Pentru acestea, clădirile deținute nu mai sunt scutite automat de la plata impozitului.

Nu vor mai beneficia de scutire nici fundațiile înființate prin testament, cu scop cultural sau umanitar. Modificarea afectează și organizații care, până acum, aveau o poziție privilegiată din punct de vedere fiscal.

Unitățile sanitare private nu vor mai fi, în majoritatea cazurilor, exceptate de la plata impozitului, cu excepții limitate prevăzute expres de lege. În aceeași situație se regăsesc organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și întreprinderile sociale de inserție.

Lista îi include și pe proprietarii de sere, solare, răsadnițe sau silozuri, precum și pe cei care dețin anumite clădiri clasate ca monumente istorice. De asemenea, casele de cultură ale sindicatelor nu mai beneficiază de scutirea automată aplicată până acum.

Pentru o parte dintre aceste categorii, impactul poate fi semnificativ, mai ales în cazul clădirilor cu suprafețe mari sau utilizate pentru activități cu venituri reduse. În lipsa scutirii, impozitul anual devine un cost suplimentar care trebuie bugetat.

Nu toate facilitățile au fost eliminate. Se păstrează scutirile pentru clădirile aflate în domeniul public sau privat al statului, pentru lăcașurile de cult, pentru unitățile de învățământ și pentru unitățile sanitare publice.

Infrastructura feroviară și de metrou rămâne, de asemenea, exceptată de la plata impozitului. În cazul persoanelor fizice, legea menține scutirile pentru veteranii de război și pentru persoanele persecutate politic, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Noile prevederi sunt deja aplicabile pentru anul fiscal 2026. Proprietarii care până acum nu aveau obligația de a achita impozitul pe clădiri ar trebui să verifice situația actuală la Direcția de Taxe și Impozite Locale din Sectorul 4.

O verificare din timp poate preveni acumularea de penalități sau majorări de întârziere, în condițiile în care schimbările legislative produc efecte directe asupra obligațiilor fiscale ale contribuabililor.