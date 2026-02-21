Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat recent că pensiile trebuie indexate începând cu anul 2027, în contextul în care puterea de cumpărare a pensionarilor, în special a celor cu venituri mici, a scăzut semnificativ.

Acesta a transmis că indexarea nu mai poate fi amânată, având în vedere impactul inflației asupra veniturilor pensionarilor. Oficialul a precizat că nu a fost discutată încă în coaliție posibilitatea ca majorarea pensiilor să depășească pragul de 10%.

„În 2027, pensiile trebuie indexate”, a declarat recent ministrul Muncii, susținând că „nu se mai poate amâna acest lucru, pentru că puterea de cumpărare a pensionarilor este deja afectată” și că „cel mai mult ne îngrijorează cei cu venituri reduse, iar cea mai mare parte dintre pensionari sunt în această categorie”.

Discuțiile actuale vizează pregătirea unui pachet de solidaritate destinat celor 2,8 milioane de pensionari în anul 2026.

Potrivit ministrului, negocierile privind procentul de creștere a pensiilor vor avea loc mai târziu, spre finalul anului, odată cu dezbaterile privind bugetul. Acesta a explicat că nivelul majorării pensiilor în 2027 va depinde de evoluția economiei în anul 2026.

Ultima indexare a pensiilor a avut loc în anul 2024, când acestea au fost majorate în urma recalculării realizate conform noii legi a pensiilor adoptate în 2023.

Legea nr. 360/2023 prevede indexarea anuală a valorii punctului de referință, indicator utilizat în calculul pensiei publice.

Pensia este determinată în funcție de numărul mediu de puncte, numărul de ani contribuiți, inclusiv perioade asimilate precum stagiul militar sau studiile universitare, și valoarea punctului de referință.

Creșterea pensiei este determinată de majorarea acestei valori, stabilită în prezent la 81 de lei.

Potrivit legii, valoarea punctului de referință trebuie indexată anual cu 100% din rata medie a inflației și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Datele Institutului Național de Statistică arată că inflația în 2025 a fost de aproximativ 9,6%.

În aceste condiții, valoarea punctului de referință ar trebui indexată la 1 ianuarie 2027 cu rata inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului mediu brut.

Legea prevede însă și limite ale majorării, stabilind că aceasta nu trebuie să depășească media inflației anuale din ultimii doi ani sau creșterea veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale.

Potrivit declarațiilor secretarului de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Nicolae Văcaru, reținerea contribuției de 10% pentru sănătate din pensiile mai mari de 4.000 de lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026.

Acesta a transmis că o parte a coaliției își dorește ca indexarea pensiilor să aibă loc în anul 2026, însă nu este clar dacă acest lucru va fi posibil.

În cazul în care indexarea nu va putea fi realizată la începutul anului 2026, autoritățile iau în calcul acordarea unor sume compensatorii, similare celor acordate în anul 2025.

Acestea au constat în acordarea unui sprijin financiar de 800 de lei, în două tranșe, în perioada sărbătorilor de Paște și de Crăciun.

Strategia națională privind îngrijirea pe termen lung și îmbătrânirea activă se află în lucru din anul 2022.