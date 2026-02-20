Radu Georgescu vine cu un nou semnal de alarmă privind evoluția economiei României
Economia României traversează o perioadă dificilă, iar datele oficiale ar putea să nu reflecte în totalitate amploarea declinului, susține expertul contabil Radu Georgescu.
Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta avertizează că scăderea economică din trimestrul al patrulea din 2025 este, în realitate, mai severă decât arată cifrele prezentate public și că urmează turbulențe economice puternice, cu impact direct asupra companiilor și populației.
Radu Georgescu afirmă că produsul intern brut ar fi scăzut cu mult peste nivelul de 1,9% anunțat oficial pentru trimestrul IV 2025. El explică faptul că datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt colectate doar de la aproximativ 5% dintre companiile din România, în special cele cu cifre de afaceri de peste 10 milioane de euro.
În opinia sa, acest lucru înseamnă că 95% dintre firme, în special IMM-urile, nu sunt reflectate direct în aceste raportări, ceea ce poate conduce la o imagine incompletă asupra economiei reale.
Expertul mai arată că rapoartele instituției sunt publicate în format Word, ceea ce, în opinia sa, face imposibilă auditarea și verificarea statistică aprofundată a datelor.
Din perspectiva sa, lipsa unei imagini complete asupra mediului antreprenorial, în special asupra companiilor mici și mijlocii, poate distorsiona percepția asupra stării reale a economiei și poate întârzia reacțiile necesare.
Semnalele venite din retail, imobiliare și creditare
Radu Georgescu invocă și datele financiare publicate de Carrefour pentru trimestrul IV 2025. Deși vânzările companiei în România au scăzut cu doar 0,6% față de perioada similară din 2024, în contextul unei inflații de aproximativ 10%, el interpretează aceste cifre drept un declin real al consumului de circa 10%.
Retailerul operează 478 de magazine la nivel național și este considerat un reper relevant pentru dinamica consumului, având o prezență extinsă în toate regiunile țării.
Totodată, Georgescu subliniază că evaluarea tranzacției prin care Carrefour își vinde operațiunile din România, la un multiplu de 4,8 ori EBITDA, ar sugera o ieșire extrem de grăbită de pe piață, posibil determinată de perspectivele economice nefavorabile.
În sprijinul ideii de încetinire economică, el menționează și datele brute din alte domenii: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată o scădere de 25% a tranzacțiilor imobiliare în ultimele luni, iar Banca Națională a României indică o diminuare a soldului creditelor acordate firmelor și populației în trimestrul IV 2025, pentru prima dată după pandemie.
În concluzie, Radu Georgescu avertizează că datele contabile preliminare din primul trimestru al anului 2026 ar arăta o deteriorare și mai accentuată a situației economice.
El consideră că România se îndreaptă spre o perioadă de instabilitate majoră și le recomandă tuturor celor care îi citesc mesajul să se pregătească mental și financiar pentru eventuale șocuri economice în lunile următoare.
Postarea integrală: Dacă vrei cât de cât să vezi cum merge economia, uită-te la datele brute, nu la date statistice
„Economia României se prăbușește
Probabil ai auzit la TV ca economia Romaniei a scazut in trimestrul 4 2025 cu 1,9%
De fapt economia a scazut cu mult mai mult
Iti explic in acest articol
Pe mine ma sperie cand ma uit la TV si vad politicienii care nu inteleg ce se intampla in economie
Nici macar analistii TV nu inteleg
Scriu acest articol din perspectiva unui tip care coordoneaza departamentele financiare pentru peste 100 de companii
De toate tipurile : de la mari multinationale la firme antreprenoriale
Din toate industriile
Din toate zonele geografice ale Romaniei
Vorbesc zilnic cu antreprenori si CEO de firme
Sa incepem
1 Datele INS sunt culese doar de la 5% din firmele din Romania
Daca esti contabil sau ai vreo legatura cu departementul financiar, stii ca la INS trimit date contabile doar companiile mari , care au cifra de afaceri peste 10 milioane euro ( aproximativ)
Deci 95% din firme sunt sub radarul INS
Mai mult
Toate rapoartele INS sunt in format document word
Adica intr-un format care nu are nicio legatura cu statistica
Un tip de document care este imposibil de auditat
2 Carrefour spune ca in Romania consumul a scazut cu 10% in trim 4 2025
Ieri Carrefour a publicat situatiile financiare pe trimestrul 4 2025
Si a dat informatii despre vanzarea afacerii din Romania
Vanzarile Carrefour din trim 4 2025 au scazut cu 0,6% comparat cu trimestrul 4 2024
Avand in vedere ca in Romania este o inflatie de 10%, deci Carrefour spune consumul in Romania a scazut cu 10% in trimestrul 4
Situatiile finaciare Carrefour au o foarte mare relevevanta pentru Romania, deoarece Carrefour este cea mai mare firma de retail din Romania care isi publica detaliat situatiile financiare
Carrefour are in Romania 478 magazine (hypermarket si supermarket) in toate zonele geografice
Mai mult din situatiile financiare
Carrefour vinde firma din Romania la un pret reprezentand 4,8 X EBITDA
Pentru cei care stiu ce inseamna EBITDA, asta arata Carrefour s-a grabit foarte tare sa plece din Romania
3 Daca vrei cat de cat sa vezi cum merge economia, uita-te la datele brute, nu la date statistice
In Romania se prezinta si cateva rapoarte cu date brute , deci care nu sunt influentate de statistica
Agentia de Cadastru spune ca tranzatiile imobiliare au scazut cu 25% in ultimele luni
BNR spune ca soldurile creditelor acordate firmelor si populatiei au scazut in trim 4
Este prima data dupa pandemie
Concluzii
Datele contabile din trim 1 2026 arata mult mai rau decat trimestrul 4 2025
In Romania vor fi turbulente economice puternice
Trebuie sa te pregatesti mental si financiar”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
