Economia României traversează o perioadă dificilă, iar datele oficiale ar putea să nu reflecte în totalitate amploarea declinului, susține expertul contabil Radu Georgescu.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta avertizează că scăderea economică din trimestrul al patrulea din 2025 este, în realitate, mai severă decât arată cifrele prezentate public și că urmează turbulențe economice puternice, cu impact direct asupra companiilor și populației.

Radu Georgescu afirmă că produsul intern brut ar fi scăzut cu mult peste nivelul de 1,9% anunțat oficial pentru trimestrul IV 2025. El explică faptul că datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt colectate doar de la aproximativ 5% dintre companiile din România, în special cele cu cifre de afaceri de peste 10 milioane de euro.

În opinia sa, acest lucru înseamnă că 95% dintre firme, în special IMM-urile, nu sunt reflectate direct în aceste raportări, ceea ce poate conduce la o imagine incompletă asupra economiei reale.

Expertul mai arată că rapoartele instituției sunt publicate în format Word, ceea ce, în opinia sa, face imposibilă auditarea și verificarea statistică aprofundată a datelor.

Din perspectiva sa, lipsa unei imagini complete asupra mediului antreprenorial, în special asupra companiilor mici și mijlocii, poate distorsiona percepția asupra stării reale a economiei și poate întârzia reacțiile necesare.

Radu Georgescu invocă și datele financiare publicate de Carrefour pentru trimestrul IV 2025. Deși vânzările companiei în România au scăzut cu doar 0,6% față de perioada similară din 2024, în contextul unei inflații de aproximativ 10%, el interpretează aceste cifre drept un declin real al consumului de circa 10%.

Retailerul operează 478 de magazine la nivel național și este considerat un reper relevant pentru dinamica consumului, având o prezență extinsă în toate regiunile țării.

Totodată, Georgescu subliniază că evaluarea tranzacției prin care Carrefour își vinde operațiunile din România, la un multiplu de 4,8 ori EBITDA, ar sugera o ieșire extrem de grăbită de pe piață, posibil determinată de perspectivele economice nefavorabile.

În sprijinul ideii de încetinire economică, el menționează și datele brute din alte domenii: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată o scădere de 25% a tranzacțiilor imobiliare în ultimele luni, iar Banca Națională a României indică o diminuare a soldului creditelor acordate firmelor și populației în trimestrul IV 2025, pentru prima dată după pandemie.

În concluzie, Radu Georgescu avertizează că datele contabile preliminare din primul trimestru al anului 2026 ar arăta o deteriorare și mai accentuată a situației economice.

El consideră că România se îndreaptă spre o perioadă de instabilitate majoră și le recomandă tuturor celor care îi citesc mesajul să se pregătească mental și financiar pentru eventuale șocuri economice în lunile următoare.