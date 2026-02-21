Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, în primele două zile de la demararea autorizării la plată pentru intervențiile PD-02, PD-03 și PD-28, aferente anului de cerere 2025, a fost autorizată suma totală de 126.903.573,46 lei.

APIA a demarat autorizarea și pentru ecoschema PD-28. Pe 6 februarie, Ministerul Agriculturii a comunicat că pentru această intervenție cuantumul este de 32,93 euro pe hectar.

Mecanismul de stabilire a cuantumurilor este prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/2115. Potrivit cadrului european, valorile planificate pot fi ajustate între un nivel minim și unul maxim, în funcție de suprafața efectiv solicitată de fermieri.

Surse din cadrul Ministerului Agriculturii au transmis pentru agrointel.ro că autorizarea la plată pentru subvenția APIA pe pârloagă a început, iar pe primele liste vor intra probabil aproximativ 150.000 de dosare, dintr-un total de circa 650.000. Aceleași surse au precizat că banii ar urma să intre în conturi începând de marți, 24 februarie, iar în 4-5 zile autorizarea ar urma să fie finalizată pentru toate dosarele.

Cuantumurile unitare ale plăților directe pentru aceste intervenții sunt stabilite prin Ordinul MADR nr. 42 din 17 februarie 2026. Ordinul aprobă cuantumul unitar al plăților directe aferente cererilor depuse în anul 2025, finanțate din Fondul european de garantare agricolă prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128/2026. Pentru Campania 2025, plățile pentru intervențiile finanțate din FEGA se fac în lei, la cursul de schimb de 5,0806 lei pentru un euro.

Pentru intervențiile PD-02 și PD-03, cuantumurile stabilite sunt mai mari decât cele acordate la plata în avans. Diferențele urmează să fie achitate fermierilor eligibili prin plata unui supliment, după intrarea în vigoare a ordinului.

Pentru PD-02, diferența este de 6,65 euro pe hectar față de avans. Pentru PD-03, diferența este de 3,46 euro pe hectar față de avans.

După stabilirea suprafețelor, a capetelor și a UVM-urilor eligibile pentru toate intervențiile de plăți directe, eventualele alocări financiare disponibile vor putea fi realocate către intervenția PD-28. Scopul este majorarea cuantumului unitar pentru Campania 2025, cu respectarea prevederilor europene aplicabile.