Tinerii fermieri care primesc bani europeni prin intervenția DR-30 din Planul Strategic PAC 2023–2027 trebuie să investească în propria fermă cel puțin 40% din suma primită. Acest procent este foarte important: dacă nu este respectat, proiectul poate fi considerat implementat incorect și există riscul pierderii finanțării.

O întrebare frecventă a fost dacă TVA plătit la achiziții poate fi inclus în acest procent de 40%. Mai exact, dacă suma plătită ca taxă pe valoarea adăugată poate fi considerată parte din investiția minimă obligatorie.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat o notă de informare prin care explică clar situația și face diferența între două tipuri de beneficiari.

Pentru fermierii care NU sunt plătitori de TVA, suma plătită ca TVA se ia în calcul la atingerea pragului de 40%, dacă această taxă nu poate fi recuperată de la stat. Cu alte cuvinte, dacă TVA rămâne un cost suportat din buzunarul fermierului, atunci el este considerat parte din investiție.

În schimb, pentru fermierii care sunt plătitori de TVA și își recuperează această taxă de la stat, TVA NU se include în calculul procentului minim de 40%. În acest caz, investiția se calculează doar la valoarea fără TVA.

Această clarificare este importantă mai ales acum, când mulți tineri fermieri sunt în etapa de implementare a proiectelor și trebuie să își planifice atent cheltuielile. Nota completă poate fi citită pe site-ul oficial al instituției: www.afir.ro.

Planul Național Strategic (PNS) PAC 2023–2027 este strategia oficială a României pentru agricultură și dezvoltare rurală în perioada 2023–2027. Scopul său este să ofere suport financiar și să organizeze măsuri pentru a sprijini fermierii și comunitățile rurale.

Programul se adresează mai multor tipuri de beneficiari: asociații și organizații agricole, cooperative agricole, ferme, fermieri mici și mijlocii, întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întreprinderi mari, organizații de producători, societăți agricole și tineri fermieri. Domeniile vizate sunt agricultura și dezvoltarea rurală.

PNS 2023–2027 include sprijin financiar din două surse principale:

Pilonul I (FEGA) – plăți directe pentru fermieri și intervenții pentru susținerea pieței;

Pilonul II (FEADR) – măsuri pentru dezvoltarea rurală, inclusiv investiții și proiecte pentru comunități și ferme.

Principiile programului sunt:

Echilibrarea responsabilităților între Comisia Europeană și statele membre;

Simplificarea și modernizarea politicii agricole;

Încurajarea digitalizării și folosirea de tehnologii sau idei inovative în agricultură;

Distribuirea mai echitabilă a plăților directe către fermieri;

Sprijin orientat pe rezultate și performanță;

Creșterea cerințelor legate de mediu și schimbările climatice.

Practic, PNS 2023–2027 este un cadru prin care România vrea să facă agricultura mai eficientă, mai modernă și mai sustenabilă, oferind sprijin financiar fermierilor și comunităților rurale.