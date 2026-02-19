Surse din Ministerul Agriculturii au spus că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început joi, 19 februarie, să autorizeze plățile pentru fermierii care primesc subvenția PD-28, numită și „subvenția pe pârloagă”, pentru menținerea zonelor neproductive și a elementelor de peisaj.

Ei au precizat că în prima fază se va plăti cuantumul calculat anterior, de 32,93 euro pe hectar. Pe măsură ce se vor găsi fonduri suplimentare, suma pe hectar va fi majorată și plafonul pentru PD-28 va crește.

Sursele au mai spus că, la început, vor fi plătite aproximativ 150.000 de dosare dintr-un total de 650.000. Banii ar urma să intre în conturile fermierilor începând de marți, 24 februarie, iar procesul de autorizare pentru toate dosarele ar trebui să se încheie în 4–5 zile.

„De astăzi se autorizează la plată subvenţia APIA pe pârloagă, vor intra (pe primele lista de plată – n.r.) probabil 150.000 de dosare din aproximativ 650.000. Banii vor intra de marţi (24 februarie – n.r.) încolo în conturi, în 4-5 zile se încheie autorizarea pentru toate dosarele”, au precizat sursele respective.

Ministerul Agriculturii a calculat recent că subvenția PD-28, pentru menținerea zonelor neproductive și a elementelor de peisaj, va fi de 32,93 euro pe hectar. Mecanismul de calcul este stabilit de Regulamentul UE 2021/2115 și poate fi ajustat între un minim și un maxim, în funcție de cât teren au solicitat fermierii.

Ministerul a spus că în Campania 2025 interesul pentru această schemă a ajuns la aproximativ 5,9 milioane hectare, mult peste estimările inițiale. Pentru a respecta plafonul financiar al FEGA și pentru a plăti toți fermierii eligibili, s-a realocat peste 90 de milioane de euro către PD-28.

Au precizat că se vor putea aloca sume suplimentare pentru PD-28 doar dacă rămân fonduri necheltuite de la alte plăți directe. Calculul final al cuantumului pe hectar va fi făcut după 31 martie, când se finalizează analiza cererilor pentru fermierii care primesc sprijin cuplat vegetal.

Ministerul a explicat că, dacă o schemă nu este suficient finanțată, se aplică cuantumul minim, iar sumele economisite sunt redirecționate către subvențiile cu deficit.