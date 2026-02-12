Inflația alimentară din 2025-2026 nu mai este doar un indicator macroeconomic, ci un factor care influențează direct fiecare decizie de cumpărare din supermarket. Într-un context în care inflația generală a închis anul 2025 la 9,7%, iar alimentele au înregistrat creșteri medii între 6,7% și 7,7%, gospodăriile au fost obligate să își regândească radical prioritățile.

Valoarea coșului minim pentru un trai decent a ajuns la aproximativ 11.370 lei pe lună pentru o familie cu doi copii în septembrie 2025, în creștere cu 9% față de anul anterior. În paralel, salariile nete au avansat cu doar 4,1%, ceea ce a generat o comprimare a puterii reale de cumpărare.

Dinamica prețurilor la finalul lui 2025 arată clar unde s-au concentrat presiunile:

Pâine și cereale: +10%

Lapte și lactate: +9%

Ouă: +10%

Carne: +7%

Legume: -1,5%

Scumpirea pâinii și cerealelor a fost influențată direct de costurile cu energia și logistica. În sectorul lactatelor, presiunea a venit din zona producției primare, iar piața ouălor a rămas volatilă pe tot parcursul anului.

Carnea a avut o creștere mai temperată comparativ cu alte produse de bază, însă a rămas un capitol sensibil în bugetul alimentar. Legumele au reprezentat singura categorie cu o ușoară ieftinire medie, de 1,5%, oferind un mic respiro consumatorilor.

În acest context de inflație alimentară persistentă, masa zilnică a devenit un exercițiu de optimizare financiară. Românii au redus cantitățile, au eliminat produsele premium și au început să compare prețurile în timp real, folosind aplicații și cataloage digitale. Vânzările de retail au scăzut cu 2% în 2025, semn că ajustarea s-a produs prin reducerea volumului cumpărat, nu prin creșterea bugetelor.

În paralel cu scumpirile, digitalizarea accelerată a consumului a redefinit complet comportamentul urban. În 2026, aplicațiile de livrare au atins un nivel record de penetrare în marile orașe, iar prânzul a devenit tot mai frecvent un produs comandat, nu gătit.

„Meniul Zilei” livrat la birou sau acasă, în regim hibrid, gravitează în jurul unui prag psihologic clar: 35-45 RON pentru o masă completă. Consumatorii urmăresc ofertele, compară timpii de livrare și aleg opțiuni care combină prețul accesibil cu rapiditatea.

Retailerii au integrat livrarea ultra-rapidă, sub 30 de minute, ceea ce a redus frecvența cumpărăturilor mari săptămânale. În locul „marii piețe”, românii comandă zilnic 3-5 ingrediente proaspete, diminuând stocurile din cămară și limitând risipa.

Inflația alimentară de 9,7% din 2025 a accelerat și migrarea către mărci proprii. În 2026, peste 40% din coșul zilnic este format din produse „private label”. Aproximativ 63% dintre consumatori declară că sunt îngrijorați de evoluția prețurilor, ceea ce explică reorientarea către variante mai ieftine, dar percepute ca având un raport calitate-preț corect.

Loialitatea față de brandurile consacrate s-a diminuat vizibil. Criteriul dominant nu mai este notorietatea, ci prețul final. Segmentul bio și organic a stagnat ca volum, fiind înlocuit în preferințe de produsele locale, percepute ca mai accesibile și mai proaspete.

În structura zilnică a meselor se observă adaptări clare. La micul dejun, produsele de panificație congelată, coapte în magazin, au crescut cu 12%. Covrigul rămâne produsul dominant în segmentul „on-the-go”, în timp ce iaurturile proteice, în special cele marcă proprie, câștigă teren în rândul tinerilor activi.

La prânz, ciorba își păstrează statutul de pilon central, fiind considerată una dintre cele mai eficiente soluții pentru a combina legume și carne la un cost redus per porție. Variantele „la borcan” sau ready-to-eat au devenit standard în supermarketuri în 2026.

La cină, segmentul de „confort food” – paste și pizza – domină comenzile online. Totuși, în materie de proteine, se remarcă o reorientare fermă către carne de pasăre, care a depășit semnificativ consumul de porc. Carnea de porc a devenit un produs asociat mai degrabă cu weekendurile sau ocaziile speciale, pe fondul creșterii prețurilor.

Pentru a tempera efectele inflației alimentare, autoritățile au prelungit plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente de bază până la 31 martie 2026. Măsura a avut rolul de a limita șocurile de preț, însă presiunile structurale persistă.

Un efect secundar al scumpirilor a fost reducerea voluntară a consumului de zahăr și grăsimi procesate. Dulciurile și băuturile carbogazoase au înregistrat creșteri de taxe și prețuri, determinând orientarea către apă plată și fructe de sezon, mai ales în perioadele de ofertă.

Risipa alimentară a scăzut vizibil. Dacă în anii 2010 România era printre statele europene cu un nivel ridicat de risipă, în 2026 presiunea economică a schimbat comportamentele. Aplicațiile de tip „Surplus Food”, care comercializează produse la preț redus înainte de închidere, au cunoscut o expansiune rapidă în București, Cluj și Timișoara. Consumatorii cumpără mai calculat și gestionează atent resturile.

Plafonarea Adaosului Comercial: Guvernul a extins măsura limitării adaosului pentru 17 alimente de bază până la 31 martie 2026 pentru a tempera șocurile de preț.

Migrarea către mărci proprii: Aproximativ 63% dintre consumatori se declară îngrijorați de inflație în 2026, orientându-se masiv către produsele „private label” ale supermarketurilor pentru a economisi.

Reducerea risipei și a volumului: Vânzările de retail au scăzut cu 2% în 2025, semn că românii cumpără cantități mai mici sau renunță la produsele premium.

Pentru 2026, prognoza indică o scădere a inflației medii spre 5,9%. Totuși, există riscuri majore care pot afecta din nou inflația alimentară. Liberalizarea prețurilor la gazele naturale, programată pentru martie 2026, poate genera un nou val de scumpiri în industria procesării alimentare. În plus, dezinflația semnificativă este așteptată abia din iulie 2026, când efectele majorărilor de taxe din vara lui 2025 vor ieși din baza anuală de calcul.

În acest peisaj economic, profilul consumatorului s-a transformat radical. Românul anului 2026 cumpără mai puțin diversificat decât în 2019, dar mult mai calculat. Dieta zilnică reflectă echilibrul fragil dintre tradiție și digitalizare, iar inflația alimentară rămâne variabila care influențează decisiv fiecare alegere din farfurie.