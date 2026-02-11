Uniunea Europeană spune că ar fi bine ca taxele pe electricitate să fie mai mici, ca oamenii și firmele să folosească mai mult curent în loc de combustibili fosili. Se consideră că, dacă Guvernul Bolojan va aplica aceste idei, facturile la energie ale românilor ar putea scădea destul de mult.

Comisia Europeană pregătește o recomandare pentru țările din UE prin care le transmite că ar trebui să pună taxe mai mici pe electricitate decât pe gaz sau alți combustibili fosili, pentru a grăbi trecerea la energie mai curată. Statele ar urma să fie încurajate să aplice aceste măsuri cât mai repede, cel târziu până la sfârșitul anului 2026.

Scopul reducerii taxelor la electricitate este să fie folosit curentul mai des și pe scară mai mare, în locul combustibililor poluanți. În recomandare se explică faptul că statele membre ar trebui să stabilească taxe și contribuții pe electricitate la niveluri mult mai mici decât cele pentru gaz și alți combustibili, pentru a încuraja investițiile și electrificarea economiei.

Comisia mai arată că țările ar trebui să fixeze accizele la electricitate pentru gospodării la nivelul minim permis, adică zero euro pe MWh, conform regulilor europene. În plus, li se sugerează să folosească opțiunile din Directiva TVA pentru a reduce TVA la electricitatea pentru populație până la 5%.

În prezent, în România TVA la electricitate este de 21%, iar acciza este de 3,62 lei pe MWh. Recomandarea Comisiei fusese gândită inițial pentru finalul anului trecut, în cadrul planului pentru energie mai accesibilă. Ea face parte dintr-o reformă mai mare a legislației europene privind taxarea energiei, însă modificarea acestei directive este momentan blocată.

Comisia Europeană arată în proiectul său de recomandări că banii pentru construirea de noi centrale electrice nu ar trebui plătiți din facturile oamenilor. Se spune că țările din UE ar trebui să scoată din facturile la curent taxele care finanțează energia verde, energia nucleară și centralele de cogenerare. În opinia Comisiei, aceste costuri ar trebui acoperite din bugetul statului sau din alte taxe, nu direct de consumatori.

Se mai explică faptul că, în prezent, regulile din România nu se potrivesc cu aceste idei, deoarece sprijinul pentru energia eoliană și solară este plătit în totalitate de consumatori, prin facturi. De asemenea, Comisia consideră că nici taxa pentru cogenerare nu ar trebui pusă pe factura finală a oamenilor, însă în România ea apare pe factură, fiind stabilită prin ordin ANRE pentru a sprijini centralele care produc și electricitate, și căldură.

Se precizează că România a lansat recent schema CfD pentru a finanța proiecte mari, cum ar fi reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și noi parcuri de energie regenerabilă. Pentru a le garanta investitorilor un anumit preț, guvernul a introdus o contribuție nouă (contribuția CfD), care a început să fie inclusă în facturi. Comisia ar dori ca și acest tip de taxă să fie scos din facturi și mutat la bugetul de stat sau acoperit din alte surse.

Comisia recunoaște că reducerea taxelor pe electricitate ar putea însemna mai puțini bani la buget, dar subliniază că veniturile din taxele pe curent sunt oricum mici comparativ cu cele obținute din taxele pe combustibili fosili, cum ar fi benzina, motorina sau gazul.

În proiect se explică faptul că reducerea taxelor pe electricitate este importantă pe termen scurt și mediu, pentru a încuraja folosirea curentului în locul combustibililor fosili. Totuși, se arată că, pe măsură ce Europa va folosi tot mai multă electricitate, taxarea curentului va deveni mai importantă pentru bugetele statelor, mai ales că veniturile din taxele pe combustibili fosili vor scădea.

Comisia mai spune că intenționează să actualizeze aceste recomandări în viitor, astfel încât să fie protejate veniturile publice atunci când consumul de electricitate va crește suficient și va deveni o sursă importantă de taxe.

Se estimează că, dacă aceste recomandări ar fi aplicate, facturile la energie ale românilor ar putea scădea, în medie, cu aproximativ 30%. Asta ar însemna, de exemplu, că o factură de 100 de lei ar ajunge la circa 70 de lei.