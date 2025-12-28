Mulți se întreabă cât timp rămâne proaspăt cozonacul și unde e bine să-l păstrezi: la frigider sau altundeva. Cozonacul este un desert tradițional românesc, nelipsit de pe masa de sărbători. Chiar dacă este făcut acasă sau cumpărat din magazin, el nu rămâne proaspăt pentru mult timp.

Cozonacul de casă se strică mai repede: după aproximativ 3 zile începe să se întărească și să-și piardă aroma. De aceea, e mai bine să-l mănânci în primele zile pentru a-i simți gustul adevărat.

Păstrarea lui corectă poate să-l țină mai mult timp. Frigiderul nu este deloc o idee bună, pentru că îl usucă și favorizează mucegaiul. Temperaturile scăzute fac amidonul din aluat să se cristalizeze.

O metodă bună este să-l înfășori în hârtie de copt și să-l pui într-o pungă bine sigilată. Dacă vrei să-l păstrezi mult timp, cel mai eficient este să-l bagi la congelator. Așa poate rezista până la 3 luni.

Când vrei să-l mănânci, îl poți dezgheța în cuptorul cu microunde sau în cuptorul clasic la 180°C, și își va recăpăta textura moale și aroma.

Cozonacul cumpărat din magazin rezistă mai mult, până la 30 de zile, pentru că are conservanți, emulsificatori, a fost parțial uscat și ambalat special, pentru a-l proteja de aer și umiditate.

Salata de boeuf este un preparat tradițional românesc, nelipsit de pe masa de sărbători. Este foarte gustoasă, dar se strică repede din cauza maionezei. De aceea, trebuie mâncată în câteva zile și păstrată corect pentru a nu te îmbolnăvi.

Nu e bine să faci cantități mari, pentru că maioneza își schimbă repede culoarea. Salata trebuie ținută la frigider, cel mult 3 zile, la o temperatură de 3–4°C. Salata de boeuf nu se poate congela, pentru că maioneza se taie și apare zeama care îi strică gustul. Cel mai bine este să pui platourile cu salata pe raftul de jos al frigiderului, unde e mai rece.

Dacă salata face zeamă sau maioneza se întărește și face crustă, nu mai e sigură de mâncat. Adăugarea de condimente în salata de boeuf nu doar că o face mai gustoasă, dar ajută și la păstrarea ei mai mult timp. În maioneză poți pune zeamă de lămâie, sare, piper și muștar pentru a prelungi perioada în care poate fi consumată.

Alte preparate tradiționale se păstrează diferit: sarmalele țin până la 5 zile, cârnații prăjiți aproximativ 7 zile, iar toba, caltaboșul și lebărul cel mult 3 zile.