În Germania, liniștea nu e doar un gest politicos, ci o regulă legală foarte strictă. Începând de azi, milioane de oameni intră într-o perioadă care îi surprinde pe mulți: „zilele de liniște”.

Chiar dacă e sărbătoare, legea nu face excepții. O singură greșeală poate transforma Crăciunul într-o problemă serioasă. Poliția, vecinii și autoritățile pot da amenzi rapid, de câteva sute de euro. Mulți descoperă aceste reguli prea târziu și primesc reclamații sau amenzi chiar de sărbători.

Din seara de 24 decembrie, regulile privind zgomotul sunt aplicate mult mai strict. Ajunul Crăciunului nu e zi liberă oficială, dar autoritățile reacționează repede dacă vecinii se plâng, mai ales după ora 22:00. În zilele următoare, liniștea e protejată legal pe tot parcursul zilei. Orice încălcare poate atrage sancțiuni serioase, chiar dacă e Crăciun sau Anul Nou.

Duminicile și sărbătorile legale sunt considerate zile de odihnă prin Articolul 140 din Legea Fundamentală. Asta înseamnă că liniștea trebuie păstrată toată ziua, nu doar noaptea. Regula se aplică în blocuri și case individuale, iar în perioada sărbătorilor, controalele și reclamațiile sunt mai frecvente.

Prima și a doua zi de Crăciun, duminicile din timpul sărbătorilor și 1 ianuarie sunt zile de liniște totală. Orice zgomot care se aude în afara casei e considerat ilegal. Ajunul respectă regula liniștii nocturne, de obicei între 22:00 și 6:00, dar în orașe autoritățile pot interveni mai devreme dacă există plângeri repetate.

Nu doar petrecerile zgomotoase sunt problematice. În zilele de liniște sunt interzise și activitățile casnice care fac zgomot: aspiratul, spălatul rufelor cu centrifuga, găurit pereți, renovări sau folosirea uneltelor electrice pot aduce amenzi.

Regula principală: sunetele din apartament nu trebuie să se audă la vecini. Chiar și muzica dată prea tare poate fi motiv de reclamație.

În Germania, încălcarea liniștii nu se pedepsește doar cu un avertisment. Amenzile pot ajunge la câteva sute de euro, iar dacă se repetă, consecințele sunt și mai serioase. Poliția poate opri imediat zgomotul și, în cazuri extreme, poate chiar să evacueze persoana din locuință.

Chiriașii riscă și mai mult: dacă vecinii se plâng des, contractul de închiriere poate fi reziliat și persoana poate pierde casa, chiar dacă nu există alte probleme.

De Crăciun și Anul Nou, autoritățile sunt foarte atente, iar vecinii mai puțin toleranți. Este perioada în care legea liniștii se aplică cel mai strict. Petrecerile zgomotoase și amenajările interioare ar trebui amânate pentru zilele lucrătoare.