Sărbătorile de iarnă, și mai ales masa de Crăciun, sunt asociate în mod tradițional cu abundența alimentelor grele și cu consumul crescut de băuturi alcoolice. Medicii atrag atenția că, în această perioadă, cresc semnificativ solicitările pentru probleme digestive, cardiovasculare sau metabolice, generate de excesele alimentare.

În acest context, experții au identificat nouă metode susținute științific care pot ajuta la prevenirea mâncatului în exces, fără a afecta plăcerea mesei festive, scriu jurnaliștii britanici de la The Telegraph.

Specialiștii explică faptul că modul în care percepem mâncarea nu depinde exclusiv de gust sau de cantitate, ci este rezultatul unei experiențe multisenzoriale complexe. Percepția aromelor, prezentarea alimentelor, sunetele, mirosurile și chiar greutatea tacâmurilor pot influența modul în care creierul înregistrează senzația de sațietate.

Tocmai din această perspectivă a apărut neurogastronomia, o disciplină relativ recentă, care studiază legătura dintre creier, simțuri și alimentație. Termenul a fost introdus în 2013 de cercetătorul american Gordon Shepherd, pentru a explica faptul că gustul este influențat semnificativ de mediul extern.

Profesorul Charles Spence, psiholog experimental la Universitatea din Oxford, a arătat că mâncatul este o experiență mult mai multisenzorială decât își dau seama majoritatea oamenilor și poate fi privit ca o conversație continuă între creier și intestin.

Potrivit acestuia, modul în care sunt prezentate alimentele și stimulii care le însoțesc pot determina instalarea mai rapidă a senzației de sațietate, reducând astfel aportul caloric.

Prima metodă recomandată de experți este folosirea tacâmurilor mai grele. Studiile au demonstrat că persoanele care mănâncă folosind tacâmuri cu o greutate mai mare percep mâncarea ca fiind de o calitate superioară și se simt sătule mai repede.

Profesorul Spence explică faptul că greutatea tacâmurilor este asociată, la nivel subconștient, cu ideea de valoare și rafinament, la fel cum se întâmplă în cazul sticlelor de parfum sau al sticlelor de șampanie.

De asemenea, paharele mai grele, în special cele din cristal, pot îmbunătăți calitatea percepută a băuturii, fie că este vorba despre vin sau apă. Psihologul Helen McCarthy subliniază că oamenii tind să asocieze obiectele grele cu produse premium, în timp ce plasticul este perceput ca fiind ieftin.

A doua metodă se referă la schimbarea culorii farfuriilor. Specialiștii susțin că oamenii pot „gusta” culoarea, deoarece creierul face asocieri puternice între anumite culori și arome. De exemplu, alimentele sau băuturile roz-roșiatice sunt percepute ca fiind mai dulci, deoarece culoarea roșie este asociată cu fructele de pădure sau cireșele.

Prin urmare, culoarea farfuriei poate influența cantitatea consumată, fie stimulând, fie reducând pofta de mâncare.

A treia recomandare vizează aranjarea mesei. Prezentarea alimentelor, iluminatul și ambianța generală influențează semnificativ experiența culinară. Un studiu a arătat că același preparat, pui cu orez, a fost evaluat ca fiind cu aproximativ 20% mai bun și mai sățios atunci când a fost servit într-un restaurant de patru stele, comparativ cu o cantină.

Psihologul Susan Albers explică faptul că iluminatul cald și discret sau lumina lumânărilor ajută corpul să se relaxeze, ceea ce duce la un ritm mai lent al mesei și, implicit, la un consum mai redus.

A patra metodă constă în poziționarea strategică la mesele tip bufet. Susan Albers recomandă ca persoanele să stea cu spatele la bufet, deoarece acest lucru reduce tentația de a mânca în mod repetat.

De asemenea, oamenii tind să consume mai mult din primele trei alimente expuse, motiv pentru care este indicat să parcurgă mai întâi întreaga ofertă și să își planifice alegerile. Mâncatul lent, așezat și mestecarea atentă sunt alte sfaturi esențiale.

A cincea metodă implică parfumarea camerei cu arome de citrice. Profesorul Spence explică faptul că între 75 și 95% din ceea ce oamenii percep ca fiind gust este, de fapt, miros. Aromele mai intense ajută creierul să decidă când corpul s-a săturat, iar mirosurile naturale, precum cele de fructe sau pâine coaptă, pot încuraja alegeri alimentare mai sănătoase.

Un studiu realizat în 2024 în Noua Zeelandă a arătat că mirosul de ierburi aromatice determină consumatorii să aleagă ingrediente mai sănătoase atunci când gătesc acasă. Susan Albers confirmă că citricele sunt printre cele mai eficiente arome pentru calmarea sistemului nervos.

A șasea recomandare este folosirea farfuriilor rotunde. Cercetările arată că formele rotunde intensifică percepția dulceaței, deoarece creierul asociază aceste forme cu alimentele dulci naturale, precum fructele.

Un experiment din 2013 a demonstrat că participanții care au mâncat cheesecake de pe farfurii rotunde au perceput desertul ca fiind cu 20% mai dulce decât cei care au folosit farfurii pătrate.

A șaptea metodă ține de muzica ambientală. Studiile indică faptul că muzica lentă, precum jazz-ul sau muzica clasică, reduce pofta pentru alimente bogate în calorii și încurajează un ritm mai lent al mesei. În schimb, muzica rapidă determină oamenii să mănânce și să bea mai repede, crescând riscul de excese.

A opta recomandare se referă la textura alimentelor, în special la componenta crocantă. Experimentele au arătat că sunetul produs de alimentele crocante influențează percepția calității acestora. Creșterea volumului sunetului crocant poate face un aliment să fie perceput ca fiind mai bun cu până la 15%.

În final, a noua metodă este folosirea apei de gură sau spălatul pe dinți după masă. Helen McCarthy explică faptul că mentolul reduce dorința de a mânca din nou, deoarece alterează gustul alimentelor consumate ulterior. Astfel, acest obicei simplu poate deveni un aliat eficient împotriva gustărilor târzii de sărbători.