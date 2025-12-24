Șoferii trebuie să fie atenți la drum, mai ales acolo unde ninge mult și s-a format polei. Titi Aur, expert în condus defensiv, a spus la Digi24 că, în perioada sărbătorilor, numărul accidentelor crește din mai multe motive. În primul rând, sunt mai multe mașini pe drum, iar cu cât sunt mai multe, cu atât cresc șansele de accident.

Oamenii sunt mai relaxați în această perioadă, pentru că pleacă la munte, la Revelion, la Crăciun sau la părinți, și nu mai conduc cu aceeași atenție ca atunci când merg la serviciu. Lipsa de concentrare și neștiința că se pot întâmpla accidente, combinate cu vremea rea și schimbarea aderenței pe drum, fac ca accidentele să fie mai frecvente.

„Când vorbim de această perioadă de sărbători, care anul ăsta a venit și cu vreme rea, de fapt avem mai mulți factori care influențează acest număr mare de accidente. Sunt mai multe mașini pe șosea. Cu cât circulă mai mulți, cu atât probabilitatea de accident este mai mare, ceea ce demonstrează că nu raportarea la milionul de locuitori și raportarea la miliarde sau milioane de kilometri a accidentelor ar fi corectă. Pe urmă, acum toată lumea are această euforie: plec la munte, plec să fac Revelionul, să fac Crăciunul, plec la părinți, plec la… și atunci apare acest acest sentiment de relaxare, de deplasare oarecum relaxată. Nu e ca atunci când te duci la serviciu. Și lipsa de concentrare sau lipsa de știință că ți se poate întâmpla duce de multe ori la accidente și, bineînțeles, coroborat cu vremea rea schimbarea de aderență – creierul nostru este setat pe aderență bună”, a precizat Titi Aur.

Cu ceva timp în urmă, Titi Aur venea și cu câteva trucuri extrem de utile pentru cei puși în situația de a conduce pe un drum cu aderență scăzută, precum cele acoperite cu zăpadă și în special cu polei.

„Când vii de pe aderență bună, ești obișnuit cu aderența bună. Și ajungi într-o perioadă de aderență proastă. (…) Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să conștientizăm să ne setăm pe aderența slabă. În sensul că astăzi, când plec cu mașina, nu voi mai avea aderență bună. Adică, atunci când este cald afară – în sensul că suntem în jurul temperaturii de zero grade, cum suntem acum (n. red. – în mijlocul zilei) – aderența este și mai mică decât dacă ar fi la minus 20 de grade. Pentru că mașina nu alunecă pe gheață, pe zăpadă, mașina alunecă pe un strat de apă care se formează între cauciuc și gheață. Așa alunecă mașina, așa alunecăm și noi când ne dăm pe gheață cu sania, când ne dăm cu ghetele pe gheață. (…) Șoferii trebuie să știe că în perioada în care este cald afară, cald însemnând zero grade, avem aderența cea mai mică. Este primul sfat important pe care-l dau: adaptarea vitezei și a distanței față de mașina din față. Deși sună a limbaj de lemn folosit de Poliția Rutieră, și șoferii spun – Mai lăsați-mă, domne, cu ce spune Poliția Rutieră! -, este un lucru pe care trebuie să-l facem neapărat. Viteză mai mică și distanță mai mare față de mașina din față, pentru că mașina noastră se va opri mai greu și atunci trebuie să îmi păstrez distanța corespunzătoare”, a afirmat specialistul în conducere defensivă într-un interviu mai vechi acordat Adevărul.

Trebuie să avem și anvelopele corespunzătoare, explică Titi Aur.

„Când spun corespunzătoare nu mă refer doar că trebuie să fie anvelope de iarnă, pentru că obligatoriu trebuie să fie, și prin lege trebuie să fie anvelope de iarnă, dar corespunzătoare înseamnă să fie puțin uzate. Să nu fie uzate cât îți permite legea, ci mai puțin. O anvelopă nouă are adâncimea canalului de 8 mm, legea îți permite să mergi cu anvelopele până când ajung la 1,6 mm, dacă acel canal este mai mic de 1,6 mm nu mai ai voie legal. Dar dacă vrei să fii în siguranță, pentru anvelopa de iarnă, când scade sub 4 mm, când este cam la jumătate uzat, ar trebui să schimbi anvelopele. Dacă vrei să fii doar legal poți să mergi până la 1,6”, spune fostul pilot de raliuri.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la rândul său, că până acum nu există probleme majore. El a precizat că s-au aplicat toate planurile pentru astfel de situații și s-a stabilit cum se va reacționa, mai ales în zonele cu temperaturi negative, cum este București, unde se așteaptă până la -7°.

Șeful DSU a menționat că niciun județ din zona afectată de Cod Galben nu a raportat probleme, iar autoritățile sunt pregătite. El a recomandat ca șoferii să se informeze înainte de drum despre starea traficului și a drumurilor, să fie atenți la ceață, să respecte regulile de circulație și să aibă grijă la polei.

Arafat a atenționat asupra siguranței la domiciliu: pomul de Crăciun și instalațiile electrice nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar alarmele de fum pot fi utile și accesibile. În plus, a avertizat că băuturile alcoolice la volan pot provoca accidente și că poliția poate interveni în aceste cazuri.