Reprezentanții Compartimentului Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au transmis, prin intermediul Facebook-ului, recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia au precizat că mesele îmbelșugate, dulciurile și alcoolul reprezintă tentații pentru toți, iar meniul tradițional de Crăciun este bogat în calorii și grăsimi animale, conținând puține legume.

Personalul medical a explicat că, pentru a evita excesele și creșterea în greutate, este important ca oamenii să rămână activi, să mănânce conștient și să facă alegeri inteligente pentru mesele principale și gustări. De asemenea, plimbările și mersul pe jos în aer liber sunt recomandate pentru a menține un stil de viață sănătos.

Medicii au subliniat că moderația și simplitatea sunt cuvintele cheie pentru a ne bucura de mesele festive. Simplitatea presupune folosirea ingredientelor proaspete, cât mai puțin procesate și cu puțini aditivi sau conservanți.

Ca recomandare generală, pe farfurie ar trebui să existe proporții egale de legume, proteine și carbohidrați.

Au fost detaliate sursele alimentare recomandate: legume proaspete sau murături (cu precauție pentru persoanele hipertensive), carne slabă (mușchi de porc, piept de pui sau curcan), lactate semidegresate, ouă, pește, pâine, cereale integrale, orez, leguminoase și fructe.

În cazul aperitivelor de Crăciun, se pot combina brânza sau o mică porție de caltaboș cu legume și pâine, iar felul principal poate include carne slabă alături de legume și mămăligă sau cartofi.

Pentru pacienții cu diabet, reprezentanții spitalului au precizat că aceștia trebuie să cunoască cantitatea de carbohidrați permisă pe masă și să respecte programul meselor. Aceștia au avertizat că alcoolul poate provoca hipoglicemie și trebuie consumat cu moderație.

Reprezentanții spitalului au mai atras atenția că recomandările pot varia în funcție de afecțiuni:

persoanele cu hipertensiune trebuie să evite alimentele sărate,

cei cu colesterol crescut trebuie să limiteze grăsimile și prăjelile,

pacienții cu trigliceride ridicate ar trebui să evite zahărul și alcoolul,

persoanele cu obezitate să respecte aportul caloric stabilit împreună cu medicul curant.