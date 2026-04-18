În urma informațiilor apărute în spațiul public privind reducerea internărilor în unele unități medicale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis că situația este una de moment.

Instituția explică faptul că blocajele au fost generate, în principal, de întârzierea adoptării bugetului pentru 2026, dar și de introducerea unor limite lunare de cheltuieli prin legea bugetului.

Reprezentanții CNAS atrag atenția că astfel de măsuri nu sunt eficiente și pot afecta direct accesul pacienților la tratament.

Oficialii CNAS susțin că fondurile pentru 2026 sunt, în general, suficiente, inclusiv pentru spitale, care beneficiază de cea mai mare alocare.

Cu toate acestea, instituția consideră că sistemul trebuie reorganizat.

”În acelaşi timp, CNAS atrage atenţia că, deşi spitalele beneficiază de cea mai mare alocare bugetară (aproximativ 34 miliarde lei), este necesară o reformă a modelului de finanţare, în sensul: aplicării principiului „banii urmează pacientul”;

orientării finanţării către servicii medicale efectiv realizate;

eliminării situaţiilor de finanţare a ineficienţei sau a inactivităţii”

CNAS reamintește că rolul său este de a deconta servicii medicale, nu de a acoperi costuri fixe în lipsa activității.

În paralel, instituția a anunțat verificări prin Corpul de Control, după ce au apărut informații că în unele spitale au fost stabilite limite artificiale pentru internări.

”De asemenea, CNAS semnalează necesitatea creşterii eficienţei utilizării fondurilor publice şi a reducerii risipei, în special în domeniul achiziţiilor publice. Mai mult, CNAS dezavuează anumite practici semnalate recent în spaţiul public, precum impunerea de către unii manageri de spitale publice a unor «norme minime sau maxime» de internări pentru medici. Aceste practici sunt în atenţia corpului de control al CNAS, iar CNAS colaborează în acest sens cu alte instituţii ale statului”

Analizele preliminare arată discrepanțe semnificative între unități medicale similare, în ceea ce privește activitatea, performanța financiară și costurile serviciilor.

Aceste diferențe ridică semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate fondurile în sistemul sanitar.

În acest context, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca se confruntă cu o presiune financiară majoră.

Unitatea riscă să rămână fără bani pentru medicamente și materiale sanitare, după ce, în primele trei luni ale anului, a depășit contractul cu CNAS cu peste 10 milioane de lei.

Spitalul tratează în medie 2.500 de pacienți lunar, însă în această perioadă numărul a crescut cu aproximativ 500 de cazuri.

Managerul unității a cerut șefilor de secție să ia măsuri urgente.

„să fie luate următoarele măsuri: prioritizarea internărilor pentru cazurile urgente, reprogramarea cazurilor cronice care nu reprezintă caracter de urgență pentru luna următoare și optimizarea tipului de internare prin orientarea către spitalizare de zi”

Conducerea spitalului a precizat că, în anii anteriori, CNAS aproba acte adiționale pentru suplimentarea bugetului, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat în 2026.

Fără aceste ajustări, riscul este ca unitatea medicală să nu mai poată acoperi costurile esențiale.

Reprezentanții CNAS au confirmat că sunt la curent cu situația și caută soluții pentru alocarea fondurilor necesare.