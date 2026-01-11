Potrivit informațiilor medicale, artista a fost preluată de ambulanță în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 04:00. Echipa medicală a decis internarea de urgență, iar pacienta a primit îngrijiri specializate imediat după sosirea la unitatea medicală.

Sofia Vicoveanca se află sub supraveghere de specialitate în cadrul spitalului, unde medicii monitorizează evoluția stării sale.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a confirmat informațiile privind internarea și a precizat că starea generală este una stabilă.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat medicul.

Familia artistei a transmis, prin intermediul reprezentanților unității sanitare, rugămintea ca publicul și presa să respecte momentul delicat prin care trece și să nu insiste asupra informațiilor din zona medicală.

Una dintre cele mai iubite voci ale folclorului

Sofia Vicoveanca este considerată una dintre marile interprete de muzică populară din România, reprezentând cu succes zona Bucovinei de peste șase decenii. Artista a susținut spectacole și turnee până la vârste înaintate, fiind activă și în ultimii ani.

Într-un interviu acordat în 2024, interpreta vorbea cu umor și profesionalism despre felul în care își protejează vocea și despre modul în care își abordează spectacolele:

„Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz. Le recit și poezii scrise de mine. Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe Litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea”, declara artista.

La acest moment, informațiile oficiale indică o evoluție favorabilă, însă medicii subliniază că perioada de recuperare este esențială după un infarct miocardic, în special la pacienții vârstnici. De regulă, tratamentul include monitorizare continuă, medicație specifică și limitarea efortului pe termen mediu.