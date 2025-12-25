Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a transmis, în mesajul său de Crăciun, că societățile contemporane trebuie să găsească putere în diversitatea comunităților pentru a se asigura că binele poate învinge răul, într-un context global marcat de polarizare și conflicte.

Potrivit suveranului, anul care se încheie a evidențiat diviziuni tot mai adânci, atât pe plan intern, cât și internațional, ceea ce face cu atât mai necesară revenirea la valori fundamentale precum compasiunea, respectul și reconcilierea.

Monarhul a evocat spiritul generației celui de-Al Doilea Război Mondial, despre care a arătat că a reușit să se unească în fața unor provocări existențiale majore, notează The Guardian.

El a subliniat că, pe măsură ce trec anii, tot mai puțini oameni își mai amintesc direct de finalul conflictului mondial, însă curajul și sacrificiul soldaților, femei și bărbați deopotrivă, precum și solidaritatea comunităților din acea perioadă transmit un mesaj valabil pentru toate generațiile.

Aceste valori, a explicat regele, au stat la baza formării Regatului Unit și a Commonwealth-ului și nu trebuie pierdute din vedere într-o epocă dominată de discursuri despre dezbinare.

„Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, precum și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealth-ul. În contextul în care auzim vorbindu-se despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere”, a afirmat monarhul britanic.

În discursul său, Charles a făcut referire și la evenimente recente marcate de violență, precum împușcăturile de pe plaja Bondi și atacul asupra unei sinagogi din Manchester. În acest context, el a apreciat curajul spontan al oamenilor care s-au expus pericolului pentru a-i apăra pe alții, considerând aceste gesturi exemple puternice de solidaritate și umanitate în fața răului.

Regele a atras atenția și asupra impactului pe care noile tehnologii îl au asupra bunăstării individuale și asupra coeziunii comunitare, într-o lume care pare să se miște din ce în ce mai rapid. El a sugerat că perioada sărbătorilor de iarnă poate reprezenta un prilej de încetinire a ritmului, de refacere și de reconectare cu cei din jur, pentru a consolida legăturile dintre oameni și comunități.

Discursul anual de Crăciun, redactat integral de rege și una dintre rarele ocazii în care acesta nu consultă guvernul, reflectă modul în care Charles își percepe rolul public. Potrivit apropiaților, suveranul consideră că misiunea sa este aceea de a construi punți între comunități, grupuri religioase și categorii sociale diferite, prezentându-se ca parte integrantă a societății, nu ca o figură izolată de aceasta.

În mesajul său, regele a evidențiat importanța „rezilienței în fața adversității, păcii prin iertare, simplului fapt de a ne cunoaște vecinii și, prin respectul reciproc, de a crea noi prietenii”.

El a transmis că, într-o lume aflată într-o continuă accelerare, oamenii au nevoie de momente de reflecție și liniște interioară, care să permită o reînnoire spirituală și morală.

„Într-adevăr, pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede, călătoria noastră se poate opri, pentru a ne liniști mintea – potrivit cuvintelor lui TS Eliot, «în punctul nemișcat al lumii care se rotește» – și pentru a permite sufletelor noastre să se renască. În acest sens, cu marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului. Oamenii trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”, a adăugat Regele Charles.

Discursul, înregistrat pe 11 decembrie în Lady Chapel din Westminster Abbey, nu a inclus nicio referire la anunțurile recente legate de diminuarea tratamentului său împotriva cancerului, ceea ce reflectă dorința regelui ca mesajul său să fie centrat pe experiențele și preocupările societății din ultimele 12 luni.

Mesajul de Crăciun a avut o puternică dimensiune religioasă, tema centrală fiind pelerinajul. Regele Charles a subliniat semnificația călătoriilor biblice ale Mariei și lui Iosif către Betleem, ale magilor veniți din răsărit și ale păstorilor care au pornit în căutarea pruncului Iisus.

El a evidențiat că, în toate aceste exemple, oamenii au călătorit împreună și s-au bazat pe bunătatea și sprijinul celorlalți, găsind astfel forța interioară necesară pentru a depăși provocările, un mesaj pe care l-a considerat esențial și pentru lumea de astăzi.

„Călătoria este o temă constantă în povestea Crăciunului. Sfânta familie a călătorit la Betleem și a ajuns fără adăpost, fără un loc potrivit unde să se adăpostească. Magii au făcut un pelerinaj din est pentru a se închina la leagănul lui Hristos, iar păstorii au călătorit de la câmp la oraș în căutarea lui Iisus, salvatorul lumii. În fiecare caz, ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, ei au găsit o forță interioară”, a încheiat Regele Charles.