Potrivit Băncii Centrale Europene (BCE), salariile din zona euro și-au revenit în mare măsură după scăderea bruscă înregistrată în perioada de inflație ridicată din 2022. Salariile nominale au crescut mai rapid decât prețurile, ceea ce înseamnă că europenii pot face mai multe cumpărături din aceleași venituri. Ca urmare, salariile reale din zona euro la începutul anului 2025 sunt aproape de nivelurile înregistrate înainte de creșterea inflației de la sfârșitul anului 2021.

Organizațiile internaționale, precum OCDE, nu au publicat încă rapoartele privind salariile la nivel internațional pentru 2025, care sunt așteptate la începutul anului 2026. Cu toate acestea, sondajele oferă o indicație a tendințelor salariale.

Potrivit raportului „Tendințe salariale 2025-2026” al Employment Conditions Abroad (ECA), citat de Euronews.com, salariile reale au crescut în Europa în 2025 în aproape toate țările incluse în sondaj, tendință care se preconizează că va continua și în 2026.

Raportul menționează că, până la sfârșitul anului 2025, salariile reale vor crește în 23 din cele 25 de țări europene chestionate, în timp ce România (-0,9 %) și Ucraina (-3,2 %) vor înregistra scăderi. În restul țărilor, creșterea variază de la 0,2 % în Austria la 5,1 % în Turcia.

În Turcia, o creștere nominală a salariilor de 40%, combinată cu proiecția FMI privind inflația de 34,9%, duce la o creștere reală de 5,1%. Acest lucru face din Turcia țara cu cea mai puternică creștere a salariilor reale, Bulgaria și Ungaria ocupând următoarele locuri.

Dintre cele patru mari economii ale Europei, Franța ocupă primul loc, urmată de Germania, Italia și Marea Britanie.

Turcia este, de asemenea, de așteptat să înregistreze cea mai mare creștere a salariilor reale în 2026, de 8,1%, depășind nivelul înregistrat în 2025.

„Turcia se distinge de alte țări din Europa, deoarece salariile cresc, iar nivelul inflației este mult mai ridicat. Dar turcii sunt încă departe de puterea de cumpărare pe care o aveau înainte”, a declarat Steven Kilfedder, șeful departamentului de analiză a produselor la ECA, pentru Euronews Business.

Kilfedder a subliniat că lucrătorii din Turcia au cunoscut ani de scădere a salariilor reale, inflația crescând mai mult decât salariile. Scăderea salariilor reale a fost accentuată în 2022 și încă semnificativă în 2024.

ECA prognozează o creștere mediană a salariilor reale de 1,4% în 25 de țări în 2025 și de 1,7% în 2026.

România (-0,7%) se preconizează că va înregistra o nouă scădere, în timp ce toate celelalte țări vor înregistra o creștere pozitivă.

Ungaria, Polonia, Cehia și Bulgaria se vor număra printre țările cu cea mai mare creștere economică.

„Se preconizează că economiile din Europa de Est vor depăși din nou performanțele omologilor lor din Europa de Vest, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai ridicată”, se arată în raport.

Marea Britanie va înregistra în continuare cea mai mică creștere a salariilor reale dintre marile economii europene, de 1,1%, dar aceasta reprezintă o îmbunătățire clară față de 2025.

Marea Britanie și Italia rămân ușor în urma Franței și Germaniei în ceea ce privește creșterile salariale reale prevăzute pentru 2026, dar diferența cheie constă în inflația prevăzută.

„Deși se preconizează că Marea Britanie va înregistra cele mai mari creșteri salariale anul viitor, cu o creștere prevăzută de 3,6%, câștigurile vor fi oarecum erodate de o inflație mai mare decât în țările similare”, a afirmat Steven Kilfedder.

Cu excepția Greciei (0,9%), creșterea prognozată depășește 1% în toate țările.

Pe lângă Marea Britanie, economiile majore din Europa de Vest, precum Spania și Țările de Jos, vor continua să rămână în urma mediei regionale. Raportul a menționat că, în ciuda reducerii inflației, aceste țări se confruntă în continuare cu probleme precum creșterea lentă a productivității, condiții fiscale restrictive și prudența angajatorilor în ceea ce privește angajamentele salariale pe termen lung.

Rezultatele se bazează pe un sondaj realizat în perioada august-octombrie 2025 în rândul a 200 de companii multinaționale. Sondajul a întrebat organizațiile ce creșteri salariale au instituit pentru 2025 și ce creșteri anticipează pentru 2026. Utilizând ratele inflației din World Economic Outlook al FMI publicat în octombrie 2025, ECA a calculat creșterea reală a salariilor.