Clasamentul include atât membri ai Uniunii Europene, cât și alte state europene, iar România se situează printre țările cu pensii medii relativ scăzute.

Datele publicate de Eurostat pentru anul 2023, cele mai recente disponibile în 2025, indică o pensie medie anuală de aproximativ 17.321 de euro în UE, echivalentul a circa 1.443 de euro brut pe lună. În ansamblul celor 34 de țări europene analizate, pensiile se situează între 3.377 de euro în Turcia și 38.031 de euro în Islanda.

În interiorul Uniunii Europene, diferențele rămân pronunțate: cele mai mici pensii medii anuale se înregistrează în Bulgaria (4.479 de euro), în timp ce Luxemburg se clasează în frunte cu 34.413 de euro pe an. România apare în rândul statelor cu valori sub 8.000 de euro pe an, cu o medie de aproximativ 5.790 de euro, fiind astfel plasată în partea inferioară a clasamentului european.

Raportul dintre cea mai mare și cea mai mică pensie din Europa, măsurat în termeni nominali, depășește 10 la 1, ceea ce reflectă diferențe semnificative între sistemele de pensii și nivelurile economice ale țărilor.

Experții subliniază că aceste diferențe pot fi explicate atât prin nivelul de dezvoltare economică, cât și prin structura sistemelor de pensii, care variază mult de la o țară la alta. În unele state, pensiile sunt susținute în mod semnificativ prin scheme publice largi sau prin beneficii sociale adiționale.

Comparativ cu media UE, pensionarii români beneficiază de venituri mult mai reduse, iar aceste diferențe se resimt în special atunci când se analizează puterea de cumpărare și costul vieții în fiecare stat.

În România, pensia medie rămâne sub media europeană, ceea ce face ca pensionarii să depindă mai mult de venituri suplimentare sau economii personale pentru a-și acoperi cheltuielile de bază. Diferențele dintre pensiile din mediul urban și cel rural sunt de asemenea semnificative, iar discrepanțele regionale se adaugă la decalajul general față de alte state UE.

Specialiștii în politici sociale avertizează că, fără reforme sau majorări adaptate inflației și nivelului salariilor, decalajul dintre pensiile din România și cele din țările cu venituri mai mari va rămâne semnificativ, afectând puterea de cumpărare și standardul de viață al pensionarilor pe termen mediu și lung.