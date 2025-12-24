Anunț excelent din partea ministrului Alexandru Nazare. Programul de sprijin pentru plata energiei electrice, care include acordarea unor vouchere lunare de 50 de lei și de care beneficiază inclusiv pensionarii, va continua și în anul 2026. În plus, nu se vor schimba criteriile de eligibilitate.

Precizările au fost făcute marți seară de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după adoptarea de către Guvern a așa-numitei „Ordonanțe-Trenuleț”.

În cadrul briefingului de presă de după ședința de la Palatul Victoria, șeful Finanțelor a explicat că Executivul anticipează o creștere a ritmului de înscriere în program în cursul anului viitor, pe baza estimărilor realizate de Ministerul Muncii.

Potrivit acestuia, dinamica programului nu depinde exclusiv de deciziile Guvernului, ci și de numărul persoanelor care aleg să se înscrie efectiv pentru a beneficia de acest sprijin pentru plata facturilor.

Alexandru Nazare a arătat că prognoza privind creșterea numărului de beneficiari se bazează pe analizele detaliate realizate de Ministerul Muncii, însă a subliniat că este vorba despre o estimare și nu despre un număr exact de persoane care vor intra în program în 2026.

„În primul rând nu depinde neapărat de noi, pentru că în acest program e vorba de ritmul în care se fac înscrierile în program. Pot să vă spun că am prognozat pe baza unui impact al Ministerului Muncii, o creștere a ritmului de înscriere în 2026. Dar este o prognoză, nu știm exact cam câte persoane se vor înrola în 2026, dar Ministerul Muncii are un impact detaliat în această zonă”, a afirmat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă pragul de venit până la care se acordă aceste vouchere pentru persoanele singure ar putea fi modificat, ministrul Finanțelor a precizat că nu sunt avute în vedere schimbări în acest sens.

Alexandru Nazare a explicat că programul va fi prelungit în forma actuală, luându-se în calcul doar o posibilă creștere a ritmului de înscriere, nu și ajustarea criteriilor de eligibilitate.

„Nu, nu, nu se schimbă, se prelungește programul și se prelungește programul luând în calcul o creștere a ritmului de înscrieri în el”, a fost răspunsul demnitarului.

Cu o zi înainte, și ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii despre continuarea acestui sprijin. Acesta a anunțat că, în 2026, persoanele vulnerabile vor beneficia în continuare de ajutorul lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică.

Potrivit ministrului, schema de sprijin va fi prelungită până la finalul anului viitor și se adresează gospodăriilor cu venituri reduse, nu exclusiv pensionarilor.

Florin Manole a explicat că de acest ajutor pot beneficia și familiile cu mai mulți copii sau alte categorii de persoane aflate în dificultate, iar măsura va fi corelată cu alte forme de protecție socială existente. El a mai arătat că autoritățile își propun să mențină acest tip de sprijin și anul viitor, tocmai pentru a asigura o protecție mai bună persoanelor cu venituri mici, în contextul costurilor ridicate cu energia.