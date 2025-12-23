Sebastian Burduja a transmis că singura soluție reală pentru facturi mai mici la energie electrică o reprezintă investițiile în noi capacități de producție. El a explicat că, în perioada în care a condus Ministerul Energiei, România a atras aproximativ 14 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile, bani direcționați către proiecte energetice majore.

Potrivit acestuia, investițiile au vizat centrale pe gaz, parcuri solare și eoliene, baterii de stocare și modernizarea rețelelor. Fostul ministru susține că ritmul investițiilor a fost mai mare decât în orice perioadă de după 1989, iar rezultatele încep să fie resimțite de consumatori.

El a arătat că în piață există deja oferte de furnizare a energiei electrice sub pragul de 1 leu pe kWh. În acest context, Burduja a subliniat că un pas important pentru consumatorii cu facturi mari este schimbarea furnizorului, procedură pe care a descris-o ca fiind rapidă, online și gratuită.

„Vrem facturi mai mici la energie? Avem o singură soluție: INVESTIȚII. În doi ani, cât am condus ministerul energiei, am atras 14 miliarde EUR fonduri europene gratis pentru România. Și am început să investim mai mult decât oricând după 1989: centrale pe gaz, parcuri solare și eoliene, baterii, rețele etc. Acum românii încep să culeagă roadele. În piață există deja oferte de la furnizori de sub 1 leu/kWh. Dacă aveți facturi prea mari, PRIMUL PAS este să vă schimbați furnizorul! Online, rapid și gratis. Prețurile au început să coboare și avem toate șansele să continue descreșterea, odată cu fiecare investiție care se finalizează”, a spus Burduja într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru a explicat că fiecare megawatt nou introdus în sistemul energetic național crește șansele ca prețurile să scadă, atât pentru populație, cât și pentru industrie. El a pus accent pe faptul că investițiile private au fost stimulate printr-o abordare bazată pe respectarea legii și tratament egal pentru toți investitorii.

În acest context, Burduja a menționat conectarea la rețea a unuia dintre cele mai mari parcuri solare din România. Parcul solar Văcărești, situat în județul Dâmbovița, are o capacitate de 126 MW și, potrivit estimărilor, poate asigura consumul de energie pentru peste 50.000 de gospodării. Acesta a descris proiectul ca fiind un exemplu de energie mai ieftină și mai curată.

Sebastian Burduja a mai arătat că, odată cu lansarea programelor de stocare a energiei, capacitatea României în acest domeniu a crescut de peste 50 de ori în mai puțin de doi ani. El a explicat că stocarea permite acoperirea vârfurilor de consum și reduce dependența de importurile de energie scumpă.