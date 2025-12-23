Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, ajutorul financiar în valoare de 50 de lei pe lună, care urma să expire după sezonul rece, va fi acordat până la sfârșitul anului 2026. Astfel, termenul de expirare este prelungit de la 31 martie 2026 la 31 decembrie 2026.

Măsura a fost anticipată anterior de premierul Ilie Bolojan, care a anunțat intenția Guvernului de a continua sprijinul pentru consumatorii vulnerabili afectați de creșterea costurilor la energie, transmite profit.ro.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că acordarea sprijinului de 50 de lei este o măsură tranzitorie, menită să sprijine persoanele vulnerabile.

Autoritățile arată că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale lucrează la elaborarea unei politici publice sustenabile, aliniate abordărilor la nivelul Uniunii Europene, care să înlocuiască actualul mecanism.

Până la implementarea noului cadru de sprijin, Guvernul consideră necesară menținerea acestui ajutor financiar pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat persoanelor vulnerabile.

„Acordarea sprijinului în cuantum de 50 de lei pentru furnizarea de energie electrică, în forma prezentată, este o măsură tranzitorie, necesară pentru sprijinirea celor mai vulnerabile persoane, în acord cu politicile sociale în domeniu, asumate de România în calitate de stat membru UE. La acest moment, MMFTSS (Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – n.r.) este în proces de elaborare a unei politici publice sustenabile si fundamentată pe abordarea unitară la nivelul UE în ceea ce privește sărăcia energetică, aceasta urmând a înlocui mecanismul propus prin prezenta reglementare. Astfel, pentru ca cetățenii cei mai expuși riscului de sărăcie să beneficieze de un sprijin adecvat din partea statului, până la implementarea acestui nou tip de mecanism, este necesară adoptarea măsurii temporare prin acordarea sprijinului financiar în cuantum de 50 lei”, se argumentează în nota de fundamentare.

Sprijinul este acordat sub forma unui tichet lunar de energie, în valoare de 50 de lei, destinat persoanelor singure cu venituri reduse și altor categorii de consumatori casnici de electricitate aflați în sărăcie energetică. Ajutorul este utilizat pentru plata facturilor la energie electrică, după eliminarea plafonării prețurilor finale, începând cu 1 iulie 2025.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență inițiale se află în continuare în dezbatere la comisiile Camerei Deputaților, după ce a fost adoptat de Senat cu unele modificări.