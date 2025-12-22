Veste bună pentru pensionarii români pe final de an. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că ia în calcul acordarea unui sprijin financiar suplimentar pentru pensionari în anul 2026, pe lângă pensia lunară.

Oficialul a explicat că intenționează să înainteze o propunere în acest sens liderilor coaliției de guvernare și premierului Ilie Bolojan, în cadrul discuțiilor privind construcția bugetului pentru anul viitor.

Măsura ar putea viza acordarea unui ajutor de tip one-off, similar celui acordat pensionarilor în cursul acestui an, în contextul presiunilor economice generate de inflație.

Florin Manole a precizat că, în cadrul dezbaterilor bugetare pentru 2026, va susține ideea acordării unui ajutor financiar destinat pensionarilor cu venituri mici.

El a amintit că, în 2025, statul a oferit un sprijin de 800 de lei, acordat în două tranșe egale, în lunile aprilie și decembrie, pensionarilor care aveau venituri sub pragul de 2.574 de lei.

Potrivit ministrului Muncii, acest sprijin a fost împărțit în două plăți de câte 400 de lei și a avut rolul de a atenua efectele scumpirilor asupra celor mai vulnerabile categorii.

Ministrul a subliniat că inflația ridicată din acest an a făcut necesară intervenția statului și a arătat că, deși suma nu a fost una foarte mare, măsura a avut un impact important pentru beneficiari.

Florin Manole a mai spus că a existat și critică publică legată de acest ajutor, însă a considerat esențial ca statul să sprijine persoanele cu cele mai mici venituri, indiferent dacă este vorba despre pensionari sau alte categorii sociale.

„Este o propunere pe care o voi face către Coaliție și către premier, în marja discuției despre buget, pentru bugetul de anul viitor. Pentru anul acesta, sprijinul a fost de 800 de lei, în două tranșe, o dată în aprilie, o dată în decembrie, pentru pensionarii care aveau venituri de sub 2.574 de lei. Pentru ei, era acest sprijin în două tranșe, 400 de lei o dată și 400 de lei a doua oară. În condițiile în care inflația de anul acesta a fost mare, a fost necesar. Am spus că a fost important. Am fost și criticat pentru asta. Nu e o sumă foarte mare. E important să-i sprijinim pe cei cu veniturile cele mai reduse, indiferent că sunt pensionari sau orice alt fel”, a afirmat Florin Manole.

Pe lângă sprijinul luat în calcul pentru pensionari, Florin Manole a anunțat că, în 2026, persoanele vulnerabile vor beneficia în continuare de ajutorul lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie.

El a explicat că schema de sprijin va fi prelungită până la finalul anului viitor și că aceasta se adresează gospodăriilor cu venituri reduse, nu doar pensionarilor.

Potrivit ministrului, de acest ajutor pot beneficia și familiile cu mai mulți copii sau alte persoane aflate în dificultate, iar sprijinul va fi corelat cu alte forme de protecție socială existente.