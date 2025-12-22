Pentru pensionari, 2025 a fost un an dificil din punct de vedere financiar. La 1 ianuarie nu a mai fost aplicată indexarea de 12% a pensiilor, ceea ce a însemnat o pierdere medie de aproximativ 290 de lei lunar.

În plus, Guvernul a anunțat că nici la 1 ianuarie 2026 pensiile nu vor fi majorate cu 7%, ceea ce ar fi însemnat încă aproximativ 180 de lei în plus pentru fiecare pensionar.

Din luna august, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei au început să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate. Potrivit datelor citate de Newsweek, numai în luna octombrie s-au strâns 480 de milioane de lei din CASS achitat de pensionari.

La nivel anual, statul ar urma să încaseze peste un miliard de euro din această contribuție plătită de pensionari.

În luna decembrie, pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei au primit un bonus de 400 de lei. Tot în această perioadă sunt distribuite și taloanele CFR, care permit efectuarea a șase călătorii cu trenul la jumătate de preț în anul 2026.

Conform Legii nr. 147/2000, pensionarii din sistemul public de pensii și din alte sisteme de asigurări sociale beneficiază anual de șase călătorii simple cu reducere de 50% la trenurile regio sau interregio, clasa a II-a.

Aceste reduceri sunt acordate exclusiv prin taloane distribuite în luna decembrie, odată cu pensia.

Nu toți pensionarii au primit taloanele de călătorie. Cei care constată lipsa acestora mai au timp doar până la finalul lunii decembrie să se adreseze caselor de pensii județene.

Este necesară depunerea unei sesizări, însoțită de decizia de pensionare. Pensionarii trebuie să solicite și un număr de înregistrare pentru cererea depusă, pentru a putea dovedi demersul făcut.

Casele de pensii centralizează sesizările primite în luna decembrie și stabilesc lista pensionarilor care nu au primit taloanele. Pe baza acestor sesizări, în luna ianuarie 2026 vor fi trimise taloanele restante pentru călătoriile CFR cu reducere de 50%.

De taloanele CFR pot beneficia și soțul sau soția pensionarului, aceștia putând călători și separat. În cazul pierderii taloanelor, nu se emit duplicate.

Dacă pensionarii nu folosesc toate cele șase călătorii, nu vor primi compensații bănești pentru taloanele neutilizate.