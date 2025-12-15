Un pensionar român stabilit în Germania a reușit, după mai multe luni de demersuri administrative, să obțină sistarea reținerii contribuției la asigurările sociale de sănătate din pensia încasată din România.

Acesta a susținut că a transmis memorii și sesizări către mai multe instituții, inclusiv Casa Națională de Pensii (CNPP), ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Finanțelor.

Argumentul central a fost faptul că este rezident fiscal în Germania și beneficiază deja de asigurare medicală în sistemul german. În baza legislației europene, o persoană nu poate fi obligată să plătească contribuții de sănătate în două state simultan, dacă este asigurată într-unul dintre ele.

După transmiterea documentelor justificative, pensionarul a anunțat că a primit decizia oficială de exceptare de la plata CASS, aplicabilă începând cu luna noiembrie. Acesta a precizat însă că nu i-au fost restituite sumele reținute anterior, transmite Newsweek.

„Deși eu am făcut o grămadă de memorii, petiții și sesizări către toate organele abilitate – Prim-ministru, ANAF, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, CNPP și Ministerul Finanțelor – începând cu data de 2 august 2025, într-un final am reușit să obțin exceptarea de la plata CASS din pensie, pentru faptul că sunt rezident în Germania și am asigurare medicală aici. Totuși, nu sunt mulțumit, deoarece nu am primit încă decizia oficială de exceptare de la plată, deși am solicitat-o în scris. Exceptarea a fost aplicată din luna noiembrie, însă fără restituirea sumelor reținute ilegal și abuziv din urmă!”, a declarat, luna trecută pensionarul pe un forum destinat românilor.

Situația pensionarului este una specială, deoarece acesta încasează pensii atât din România, cât și din Germania. Calitatea de rezident fiscal într-un alt stat membru UE și existența unei asigurări medicale active în acel stat au fost esențiale pentru exceptare.

Pentru pensionarii care locuiesc în România și sunt asigurați exclusiv în sistemul românesc de sănătate, aceste argumente nu se aplică. În lipsa unui sistem de asigurare într-un alt stat UE, contribuția CASS rămâne obligatorie, conform legislației în vigoare.

De la 1 august 2025, contribuția CASS se aplică tuturor pensiilor care depășesc pragul de 3.000 de lei. Contribuția este de 10% din suma care depășește acest nivel.

Astfel, la o pensie de 4.000 de lei, CASS este de 100 de lei lunar, iar la o pensie de 4.500 de lei, suma ajunge la 150 de lei. Aproximativ 2,1 milioane de pensionari sunt afectați de această măsură.

În lipsa unor elemente excepționale, precum rezidența fiscală într-un alt stat UE și asigurarea medicală activă acolo, șansele de anulare a CASS sunt reduse. Contestațiile în instanță sunt posibile, însă rezultatele depind de interpretarea judecătorilor și de argumentele juridice invocate.