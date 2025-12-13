Pierderile provin din practicile de investiții realizate în ultimii zece ani, considerate inadmisibile și structurale defectuoase. Printre investiții se numără startup-uri, stațiuni de vacanță și asigurători digitali, companii care nu erau listate la bursă.

Unele dintre aceste investiții ar fi încălcat atât directivele interne ale VZB, cât și legislația statală și federală, iar evaluarea lor nu ar fi fost realizată corespunzător pe termen lung. Rezultatele finale ale situației financiare a fondului sunt așteptate în primul trimestru al anului 2026, iar rectificările sunt programate să fie finalizate până în martie 2026, conform informațiilor publicate de Bild.

„Pierderile provin din practicile de investiții din ultimii zece ani. Aceste practici de investiții au fost inadmisibile, nerezonabile și defectuoase din punct de vedere structural”, a spus noul președinte ales al comitetului administrativ, care a preluat funcția în aprilie 2025.

Avocatul fostului președinte al VZB, Mirko Röder, a precizat că vinovăția pentru pierderi urmează să fie stabilită, fiind aplicată prezumția de nevinovăție. În paralel, medicii stomatologi din Bremen au trimis o scrisoare colectivă ministrului federal al sănătății, Nina Warken, solicitând preluarea controlului asupra fondului și crearea unui fond federal special pentru a compensa daunele și a asigura funcționalitatea pe termen lung a unităților.

„Ce pierderi au avut loc, când și cine este responsabil pentru ele rămâne supus rezultatului anchetei. În orice caz, se aplică prezumția de nevinovăție”, a spus avocatul Mirko Röder.

Medicii avertizează că, fără intervenția guvernamentală, există riscul unui „exod masiv” al medicilor stomatologi, în special al celor tineri, ceea ce ar putea pune în pericol furnizarea îngrijirilor ambulatorii. Situația este considerată un colaps al sistemului de pensii pentru profesioniștii din domeniul stomatologic din zonele afectate.

Fondul de Pensii al Dentisti­lor, cunoscut ca VZB, este un fond profesional destinat medicilor stomatologi din Germania, în special din landurile Berlin, Brandenburg și Bremen. Scopul său este să asigure pensiile profesionale ale medicilor, prin investirea contribuțiilor acestora în diferite active financiare, iar profitul obținut din aceste investiții permite plata pensiilor viitoare.