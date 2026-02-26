Florin Barbu a evidențiat performanța sectorului avicol românesc, subliniind că România este un exportator net atât în Uniunea Europeană, cât și pe piața din Marea Britanie, iar calitatea produselor reprezintă principalul avantaj competitiv.

„Noi avem sectorul avicol foarte bine dezvoltat şi suntem net exportatori în lumea europeană, dar şi în zona de Marea Britanie. Pentru că toate şcolile din Marea Britanie folosesc puiul românesc. De ce îl folosesc? Pentru că avem pui cu eticheta cea mai curată. Producem pui crescut cu 90% porumb. Fără alte premix-uri, calitatea puiului din România este una net superioară. Să nu credeţi că în Marea Britanie şcolile dădeau la copii, dacă puiul nostru nu avea cea mai curată etichetă din lumea europeană”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru DcNews.

În același context, ministrul a explicat că opoziția sa față de acordul Mercosur a fost determinată de riscurile economice pentru producătorii români, în special în sectorul cărnii de pasăre.

„Vă dau un exemplu. 1,5% din consumul din Uniunea Europeană la carne de pui reprezentau 180.000 de tone. Dacă importam din zona de Mercosur pieptul de pui unde partea economică cea mai importantă dintr-un pui este pieptul reprezenta 24% din consumul din Uniunea Europeană. Adică nu exportau din zona de Mercosur puiul întreg, nu exportau piept de pui. Nu exportau pulpe. Dacă mergeau pe această gamă de piept de pui, din analizele pe care le-am făcut şi cu societăţile cele mai puternice pentru că 90% din producţia de pui din România este realizată către companii exclusiv româneşti cu capitalul românesc şi am făcut această analiză, reprezenta 25% din consumul din Europeană”, a spus ministrul, el precizând că România ar fi pierdut, pentru că este exportator către UE, către Marea Britanie.

Florin Barbu a invocat și precedente din agricultură, susținând că acordurile comerciale fără garanții au dus, în trecut, la închiderea unor capacități importante de producție.

„Dacă vă aduceţi aminte, atunci când s-a dat drumul la un acord prin care am putut importa în România pulpe congelate, cu ani în urmă, aproape 2000 de ferme de pui din România s-au închis. Dacă mergem mai în spate (..) atunci când s-a făcut acord de liber schimb cu Rusia pe zahăr, nouă fabrici în România de zahăr s-au închis. Acelaşi lucru se putea întâmpla şi pe Mercosul dacă nu puneam aceste garanţii”, a explicat el.

Oficialul a atras atenția că liberalizarea comerțului poate produce efecte negative în lipsa unor mecanisme de protecție.

„Un acord încheiat, un comerţ liber, fără anumite garanţii, poate transforma acest comerţ într-unul de dumping, astfel încât să poţi distruge ceea ce ai în momentul de faţă”, a mai afirmat Barbu.

Florin Barbu a abordat și situația sectorului suin din România, după o întâlnire cu reprezentanții fermierilor, prezentând date privind costurile și prețurile din piață, precum și diferențele dintre prețul de la poarta fermei și cel din retail.

„Eu am avut o întâlnire ieri cu sectorul de porc din România. Noi am dezvoltat foarte multe ferme de reproducţie şi în 2 ani de zile noi producem în plus 1,5 milioane de porcine. În România, carcasa se vinde cu 120 de euro la carnea de porc. Iar media Unii Europene este 160%. Porcul din fermă de la fermierii români pleacă cu 4,8 lei kilogramul. Purcelul pe care îl achiziţionează pentru a-l băga în fermă costă 80 de euro. Au cheltuieli cu energie, cu alimentaţia pentru acest porc şi îl vând cu 85 de euro, adică cu 5 euro. Dar, mai mult de atât, pleacă cu 4,8 lei kilogramul de la poarta fermei, ajunge în abator, iar în magazinul de retail carnea nu este sub 16-17 lei. Aici am cerut şi intervenţia Consiliului Concurenţei, pentru că pe acest lanţ se întâmplă ceva”, a spus ministrul Agriculturii.

Ministrul a anunțat că nu va mai fi permisă practica de a importa carne congelată și de a o comercializa ulterior drept produs proaspăt.

„Nu putem aduce carne din Spania congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă. Lucrul acesta nu se va mai întâmpla. S-a întâmplat aşa ceva. Iar lucrul acesta nu se va mai întâmpla”, a mai spus Barbu.

Acesta a precizat că, în prezent, practica nu este considerată infracțiune, deoarece cadrul legislativ permite astfel de operațiuni, însă a anunțat revizuirea reglementărilor.

„Am identificat aceste lucruri. Am luat toate ordinele din spate din 2002 până în prezent şi le-am analizat pe toate cap-coadă, că nu înţelegeam anumite aspect, ce se întâmplă. Vrei să aduci carne congelată din Spania? Foarte bine. O vinzi congelată. Dar nu pot. Ei nu pot să vândă carne congelată de 5 kg, că nu cumpără nimeni 5 kg. Lumea vine şi cumpără 1 kg, 1,5 kg. Şi ar trebui să trebuie decongelată. Dar am spus aşa. Tot ce există congelat, foarte bine, se vinde congelat”, a arătat ministrul.

Florin Barbu a susținut că este necesară o protecție mai clară a fermierilor români și o informare corectă a consumatorilor, inclusiv în sectorul HORECA.