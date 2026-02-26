Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că România a reabilitat deja 1,6 milioane de hectare în sistemul de irigații, o parte din infrastructura principală fiind finanțată prin scheme de ajutor de stat.

Totodată, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, organizațiile de udători au beneficiat de 1,5 milioane de euro pentru infrastructura secundară, inclusiv echipamente pivot și alte utilaje pentru fermieri, fără cofinanțare. Datorită acestor măsuri, 1,6 milioane de hectare de porumb sunt actualmente irigate.

”Având în vedere că în momentul de faţă am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de erigaţii, o parte componentă din infrastructura principală de irigaţii a fost finanţată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar, am avut o discuţie la nivelul Comisiei Europene şi organizaţiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de erigaţii. Aici vorbim de pivot şi tot ceea ce înseamnă echipamente pentru fermieri. Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro, fără cofinanţare, inclusiv TV-ul era eligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca în momentul de faţă România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate în cultura de porumb”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul spune că, în sistem irigat, România produce undeva la 12-14 milioane de tone.

”Asta înseamnă că România poate produce în perioada următoare aproape 19-18 milioane de tone de porumb. Nimeni nu poate produce la nivelul Unii Europeane această cantitate de porumb”, a subliniat el.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că, în ciuda presiunilor asupra sa, obiectivele pentru agricultură rămân ambițioase. El a precizat că România a ajuns deja „grânarul Europei” și că, odată ce vor fi irigate 2,7 milioane de hectare până în 2027, țara va deveni de neoprit la nivelul Uniunii Europene.

Barbu a subliniat că, având un potențial agricol mare și o suprafață considerabilă de teren, investițiile corecte în fermele de reproducție porcine și pui, împreună cu finanțarea adecvată, pot transforma România într-un lider european și pe segmentul zootehniei.