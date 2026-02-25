Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat miercuri, 25 februarie, că propunerea de a limita produsele marcă proprie din magazine la maximum 20% din volumul total de vânzări nu va genera creșteri de prețuri, contrazicând temerile apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, scopul măsurii este eliminarea practicilor comerciale neloiale și stabilirea unor adaosuri comerciale unitare pentru produsele din aceeași categorie, indiferent dacă este vorba despre marcă proprie sau brand național.

Ministrul a precizat că România a prezentat patru propuneri principale în cadrul Consiliului de Miniștri ai Agriculturii, printre care se numără și alinierea adaosurilor comerciale, astfel încât acestea să fie identice pentru produsele marcă proprie și cele cu brand românesc.

Florin Barbu a respins ideea că limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri, menționând că modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale a fost discutată încă din 2025 la nivel european.

Ministrul a explicat pentru Digi24 că adaosul comercial aplicat produselor de brand este în prezent mai mare decât cel aplicat produselor marcă proprie, dând exemplul laptelui, unde diferența poate fi semnificativă între prețul unui litru de lapte marcă proprie și cel al unui produs sub brand românesc.

„Nu este adevărat acest lucru (că limitarea va duce la scumpiri – n.red.). În primul rând, modificarea Directivei 633 a fost solicitată încă din anul 2025, în Consiliul AgriFish, cred că de către omologul meu francez. În momentul de față, Comisarul European a pus în discuție modificarea Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale. (…) Nu este normal ca adaosul comercial practicat pe marca proprie față de brandul românesc să fie diferit. Am solicitat ca adaosul comercial pe aceeași categorie de produs să fie unitar, fie că este marcă proprie, fie brand național”, a explicat Florin Barbu.

Ministrul a mai spus că a solicitat interzicerea refacturării remizelor și riscurilor către producători, o practică pe care o consideră neloială, menționând că unele magazine refacturează până la 25% din valoarea produselor livrate de procesatorii români.

Florin Barbu a subliniat că fermierii și producătorii români nu vor fi afectați de noile reglementări și că este important ca produsele lor să fie comercializate la prețuri corecte în magazine.

El a mai explicat că, în situația în care adaosurile comerciale ar fi aliniate, produsele cu brand românesc ar putea ajunge la prețuri similare cu cele marcă proprie, iar diferența de preț actuală se datorează în principal adaosului comercial mai mare aplicat brandurilor.

Ministrul a dat exemplul laptelui, spunând că același producător poate vinde lapte marcă proprie cu aproximativ 4,90 lei litrul, în timp ce laptele comercializat sub brand propriu ajunge la circa 9 lei litrul.

În ceea ce privește acuzațiile că propunerea sa ar fi fost inspirată de un proiect legislativ al AUR din octombrie 2025, Barbu a respins aceste afirmații, precizând că a lansat ideea încă din 2024 și că discuțiile pe acest subiect au continuat inclusiv în 2025 în cadrul Consiliului AgriFish.