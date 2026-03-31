Guvernul Bolojan a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii, modificarea OUG nr. 67/2023, pentru a prelungi măsura care limitează adaosul comercial la produsele alimentare de bază. Se menține aceleași reguli ca până acum. Scopul este de a proteja puterea de cumpărare a oamenilor și de a asigura accesul la alimente esențiale la prețuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a introdus temporar această măsură pentru a stopa creșterea prea mare a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin limitarea adaosurilor comerciale pe tot lanțul alimentar.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că măsura este prelungită pentru că statul trebuie să intervină atunci când apar dezechilibre pe piață care afectează direct românii. Barbu a explicat că nu se poate permite ca produsele de bază să devină greu de cumpărat din cauza unor practici comerciale care nu reflectă real costurile din lanțul agroalimentar.

Barbu a precizat că plafonarea adaosului comercial este un instrument necesar pentru a corecta aceste probleme și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și magazine. În plus, această măsură arată că statul susține producția românească și protejează consumatorii, fără a permite specula.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat Barbu.

Guvernul Bolojan a informat că lista de produse rămâne aceeași ca până acum și că măsura este în vigoare de 15 luni, reînnoită periodic prin OUG. Măsura se menține în aceleași condiții ca înainte.

„Suntem în a 15-a lună de plafonare, periodic reînnoită prin OUG. Măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent”, a anunțat purtătoare de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Măsura se aplică pentru următoarele produse alimentare de bază, respectiv: