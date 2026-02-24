Florin Barbu a propus patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeași gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor și rabaturilor abuzive și reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producție.

Ministrul a semnalat, de asemenea, situația dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel național și european, afectat de scăderi semnificative ale prețurilor la carcase și porci vii, începând din octombrie 2025. Cauzele sunt taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricțiile la export generate de Pesta Porcină Africană și nerecunoașterea regionalizării de către țările terțe importatoare.

Ministerul Agriculturii a precizat că printre subiectele discutate la Consiliul Agricultură și Pescuit desfășurat pe 23 februarie 2026 s-a aflat propunerea de reevaluare a Directivei 633/2019 privind practicile comerciale neloiale în lanțul agroalimentar. Florin Barbu a subliniat importanța consolidării poziției fermierilor și a micilor furnizori și a atras atenția că, deși aplicarea directivei a îmbunătățit relațiile contractuale, încă există practici care afectează veniturile acestora, precum refacturarea, rabaturile, remizele impuse, limitarea accesului la raft și extinderea excesivă a mărcilor proprii ale marilor rețele comerciale.

Ministrul a evidențiat necesitatea instituirii unor instrumente suplimentare pentru o distribuție echitabilă a valorii adăugate pe lanțul agroalimentar, cu respectarea regulilor pieței unice și a principiului proporționalității. Accesul echitabil la piață al producătorilor locali este esențial pentru securitatea alimentară și diversitatea economică a Uniunii Europene.

În acest context, Florin Barbu a reiterat propunerile sale: limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volum, adaos comercial uniform pentru aceeași gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor și rabaturilor abuzive și reglementarea clară a discounturilor pentru prevenirea vânzării sub costul de producție. Ministrul a subliniat că implementarea acestor măsuri este esențială pentru echilibrarea pieței și facilitarea accesului producătorilor autohtoni la rafturile marilor rețele comerciale.

Sectorul cărnii de porc se confruntă cu dificultăți semnificative, cauzate de scăderi ale prețurilor la carcase și porci vii, începând din octombrie 2025. Taxele impuse de China, restricțiile generate de Pesta Porcină Africană și nerecunoașterea regionalizării de către țările terțe au agravat situația. În contextul costurilor ridicate de producție și pierderilor financiare, România a solicitat Comisiei Europene acordarea de ajutoare excepționale pentru sprijinirea sectorului suin, conform reglementărilor europene privind intervenția în caz de perturbări ale pieței.

Participarea activă a României la reuniunile Consiliului AgriFish are scopul de a susține interesele fermierilor și producătorilor autohtoni, promovând soluții concrete pentru protejarea viabilității fermelor și consolidarea securității alimentare. Ministerul Agriculturii subliniază importanța adoptării măsurilor propuse de Florin Barbu pentru a asigura o distribuție echitabilă și un cadru comercial corect în lanțul agroalimentar european.