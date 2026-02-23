În piețele din mai multe orașe, prețurile la legume și fructe sunt cu aproximativ 10–15% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterile îi determină pe consumatori să își ajusteze comportamentul de cumpărare, mulți limitându-se la strictul necesar.

La Constanța, clienții privesc oferta din piețe, însă renunță frecvent la achiziții după ce verifică etichetele de preț. Produse precum dovleceii, ardeii sau vinetele sunt considerate prea scumpe în raport cu calitatea.

Roșiile, vinetele, ardeii și dovleceii sunt comercializate în prezent la prețuri cuprinse între 25 și 35 de lei kilogramul. În unele situații, afirmă cumpărătorii, carnea aflată la promoție în magazine ajunge să fie mai accesibilă decât produsele de post.

Analiștii pun scumpirile pe seama sezonalității și a dinamicii cererii din perioada postului:

„Evident că există oportunism în această perioadă și dacă poți să vinzi un produs mai scump îl vei vinde, dar dacă ești concurența şi vezi că celălalt dă mai scump, tu poți să dai mai ieftin”, a declarat un analist financiar, potrivit observatornews.ro.

În județul Mureș, unde au apărut deja verdețurile de primăvară, consumatorii spun că achiziționează cantități mai mici, în funcție de buget. O parte dintre cumpărători aleg hipermarketurile, în speranța identificării unor oferte mai avantajoase.

Prețurile actuale arată că inclusiv mesele simple implică un efort financiar considerabil:

salată verde — aproximativ 6 lei legătura

fasole sau spanac — circa 15 lei/kg

dovlecei — aproximativ 20 lei/kg

mere — între 6 și 10 lei/kg

pere — în jur de 15 lei/kg

nuci — între 35 și 50 lei/kg

În contextul scumpirilor generalizate la alimente, Postul Paștelui din acest an este perceput de numeroși români ca fiind unul dintre cele mai costisitoare din ultimii ani. Creșterea prețurilor la produsele vegetale afectează direct bugetele familiilor, mai ales în cazul gospodăriilor cu venituri reduse.

Postul Paștelui, considerat cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox, a început luni și se va încheia pe 11 aprilie 2026, odată cu Sărbătoarea Învierii Domnului.

Perioada de post se întinde pe aproximativ șapte săptămâni și presupune restricții alimentare specifice, credincioșii fiind îndemnați să evite produsele de origine animală.

Pe lângă dimensiunea spirituală, postul implică și o schimbare semnificativă a obiceiurilor de consum, ceea ce explică, în fiecare an, creșterea cererii pentru legume, fructe, conserve vegetale și produse alternative.