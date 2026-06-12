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INS: Inflația a fost ridicată în mai 2026. Prețurile au fost cu aproape 11% mai mari decât anul trecut

INS: Inflația a fost ridicată în mai 2026. Prețurile au fost cu aproape 11% mai mari decât anul trecut

SURSA FOTO: Dreamstime - inflație

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Publicat de Georgiana Natalia la 12 iunie 2026, 10:24
Din cuprinsul articolului

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în mai 2026, prețurile au continuat să crească: față de aprilie 2026 au urcat ușor, iar față de anul trecut sunt cu aproximativ 10,9% mai mari. Inflația apare din cauza scumpirii alimentelor, serviciilor și energiei, afectând toate gospodăriile din țară.

Inflația și evoluția prețurilor de consum: mai 2026

Indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) a fost 9,4%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%.

Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

Mai 2026

faţă de:

 Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 31 V
Aprilie 2026 Decembrie 2025 Mai 2025 2026 2025
Mărfuri alimentare 100,32 103,18 106,78 0,6 0,8
Mărfuri nealimentare 100,55 103,00 112,54 0,6 0,2
Servicii 101,06 106,09 113,53 1,2 0,7
TOTAL 100,58 103,71 110,85 0,7 0,5

Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Mai 2026

%
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,63
(b) Total IPC exclusiv combustibili 100,39
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,69
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale

căror preţuri sunt reglementate*

 100,60
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun 100,66
TOTAL 100,58

Inflația și evoluția prețurilor de consum: aprilie 2026

Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

Aprilie 2026

faţă de:

 Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 30 IV
Martie 2026 Decembrie 2025 Aprilie 2025 2026 2025
Mărfuri alimentare 100,57 102,85 107,39 0,7 0,8
Mărfuri nealimentare 100,37 102,44 112,02 0,6 0,3
Servicii 102,28 104,98 113,04 1,2 0,8
TOTAL 100,84 103,11 110,71 0,8 0,5

Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Aprilie 2026

%
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,89
(b) Total IPC exclusiv combustibili 100,89
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,50
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale

căror preţuri sunt reglementate*

 100,56
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun 100,61
TOTAL 100,84

Inflația și evoluția prețurilor de consum: martie 2026

Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,92%.

Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,0%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum, rata medie lunară şi rata trimestrială a inflaţiei

Martie 2026

faţă de:

 Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 31 III

 Rata trimestrială a inflaţiei
Februarie 2026 Decembrie 2025 Martie 2025  

2026

  

2025

 Trimestrul I 2026 faţă de Trimestrul I 2025
Mărfuri alimentare 100,58 102,27 107,67 0,8 0,8 7,8
Mărfuri nealimentare 101,00 102,06 110,89 0,7 0,6 10,1
Servicii 100,60 102,64 111,05 0,9 0,9 11,3
TOTAL 100,78 102,25 109,87 0,7 0,7 9,6

Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Martie 2026

%
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,83
(b) Total IPC exclusiv combustibili 100,28
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,99
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,49
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale

căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun

 100,53
TOTAL 100,78
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Georgiana Natalia

CONTACT: nr. de telefon: 0771 505 538 Gmail: georgiana.natalia@capital.ro

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