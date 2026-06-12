INS: Inflația a fost ridicată în mai 2026. Prețurile au fost cu aproape 11% mai mari decât anul trecut
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Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în mai 2026, prețurile au continuat să crească: față de aprilie 2026 au urcat ușor, iar față de anul trecut sunt cu aproximativ 10,9% mai mari. Inflația apare din cauza scumpirii alimentelor, serviciilor și energiei, afectând toate gospodăriile din țară.
Inflația și evoluția prețurilor de consum: mai 2026
Indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%.
Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) a fost 9,4%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%.
Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2024 – mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
|Mai 2026
faţă de:
|Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 V
|Aprilie 2026
|Decembrie 2025
|Mai 2025
|2026
|2025
|Mărfuri alimentare
|100,32
|103,18
|106,78
|0,6
|0,8
|Mărfuri nealimentare
|100,55
|103,00
|112,54
|0,6
|0,2
|Servicii
|101,06
|106,09
|113,53
|1,2
|0,7
|TOTAL
|100,58
|103,71
|110,85
|0,7
|0,5
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
|Mai 2026
%
|(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
|100,63
|(b) Total IPC exclusiv combustibili
|100,39
|(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,69
|(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale
căror preţuri sunt reglementate*
|100,60
|(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun
|100,66
|TOTAL
|100,58
Inflația și evoluția prețurilor de consum: aprilie 2026
Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%.
Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%.
Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
|Aprilie 2026
faţă de:
|Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 30 IV
|Martie 2026
|Decembrie 2025
|Aprilie 2025
|2026
|2025
|Mărfuri alimentare
|100,57
|102,85
|107,39
|0,7
|0,8
|Mărfuri nealimentare
|100,37
|102,44
|112,02
|0,6
|0,3
|Servicii
|102,28
|104,98
|113,04
|1,2
|0,8
|TOTAL
|100,84
|103,11
|110,71
|0,8
|0,5
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
|Aprilie 2026
%
|(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
|100,89
|(b) Total IPC exclusiv combustibili
|100,89
|(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,50
|(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale
căror preţuri sunt reglementate*
|100,56
|(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun
|100,61
|TOTAL
|100,84
Inflația și evoluția prețurilor de consum: martie 2026
Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%.
Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,92%.
Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,0%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum, rata medie lunară şi rata trimestrială a inflaţiei
|Martie 2026
faţă de:
|Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 III
|Rata trimestrială a inflaţiei
|Februarie 2026
|Decembrie 2025
|Martie 2025
|
2026
|
2025
|Trimestrul I 2026 faţă de Trimestrul I 2025
|Mărfuri alimentare
|100,58
|102,27
|107,67
|0,8
|0,8
|7,8
|Mărfuri nealimentare
|101,00
|102,06
|110,89
|0,7
|0,6
|10,1
|Servicii
|100,60
|102,64
|111,05
|0,9
|0,9
|11,3
|TOTAL
|100,78
|102,25
|109,87
|0,7
|0,7
|9,6
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
|Martie 2026
%
|(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun
|100,83
|(b) Total IPC exclusiv combustibili
|100,28
|(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,99
|(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*
|100,49
|(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, energie electrică şi produsele ale
căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun
|100,53
|TOTAL
|100,78
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