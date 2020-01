Decizia luată de Kaufland! Se va aplica de la 1 martie

Kaufland România majorează venitul minim brut începând cu 1 martie 2020. În plus, câștigă pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” în România și, pentru al doilea an la rând, pe cea de „Angajator de Top” în Europa, devenind singura companie din retailul românesc care a atins acest record.