Postul Paștelui, numit și „Păresimi” sau „Patruzecimea”, este cea mai lungă perioadă de post din tradiția ortodoxă, desfășurându-se timp de aproximativ 40 de zile înainte de Învierea Domnului. Această perioadă este dedicată curățirii sufletești și disciplinei trupului prin rugăciune, spovedanie, fapte bune și restricții alimentare, pregătind credincioșii să sărbătorească Învierea cu inima purificată.

Tradiția marchează înainte de post ultimele zile de consum liber de carne și lactate, cunoscute ca „Duminica Lăsatului Sec de Carne” și „Duminica Lăsatului Sec de Brânză”. Durata de 40 de zile simbolizează momente biblice de pregătire spirituală, precum postul lui Moise, al profetului Ilie și al Mântuitorului în deșert, potrivit preotului Dan Damaschin.

„Pe parcursul celor 40 de zile ale Paștelui 2026, credincioșii respectă restricțiile alimentare impuse, renunțând la carne, ouă, lactate și alte produse derivate. Această perioadă de abstinență alimentară urmărește să susțină purificarea sufletească și apropierea de Dumnezeu. Singurele excepții sunt zilele cu dezlegare la pește, stabilite de biserică, care permit consumul acestuia și mențin un echilibru între respectarea tradiției și rigorile postului. Pentru cei care pornesc pentru prima dată pe calea postului, și nu numai, primul pas este decizia de a începe cu inima deschisă. Nu trebuie să ne temem de greșeli sau de eșec: postul nu reprezintă o competiție sau un examen, ci o călătorie spirituală către purificare și apropiere de Dumnezeu. Deși vor apărea provocări, scopul final rămâne același: să ne găsim inima curată, plină de iubire față de aproapele nostru și, mai presus de toate, față de Dumnezeu.”, a mai precizat preotul pentru Digi24.

Sensul adevărat al postului se trăiește prin implicarea în rugăciune, spovedanie și apropierea de Sfânta Împărtășanie. Pentru aceasta, credincioșii sunt încurajați să reducă distragerile, cum ar fi telefoanele sau tabletele, și să se dedice lecturii Sfintei Evanghelii și cărților de rugăciuni. Totodată, postul presupune desprinderea de rutina zilnică și orientarea către fapte bune, precum vizitele la bolnavi, pregătirea de daruri pentru copiii nevoiași sau ajutorarea celor aflați în dificultate. Astfel, perioada de post devine un exercițiu de generozitate și empatie, prin care inima se eliberează de egoism, mânie sau nepăsare și se umple de iubire, esențială pentru apropierea de Dumnezeu.

În 2026, Postul Paștelui include mai multe duminici cu semnificație spirituală:

Duminica Ortodoxiei – 1 martie 2026: prima duminică, dedicată biruinței dreptei credințe și cinstirii icoanelor.

Duminica Sfântului Grigorie Palama – 8 martie 2026: subliniază importanța rugăciunii și a vieții duhovnicești.

Duminica Sfintei Cruci – 15 martie 2026: credincioșii sunt chemați să-și asume crucea ca simbol al jertfei și mântuirii.

Duminica Sfântului Ioan Scărarul – 22 martie 2026: amintește de urcușul spiritual prin credință și nevoință.

Duminica Sfintei Maria Egipteanca – 29 martie 2026: simbol al pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu.

Duminica Floriilor – 5 aprilie 2026: marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare.

Zile cu dezlegare la pește:

Credincioșii pot consuma pește în două zile speciale: pe 25 martie – Buna Vestire, și pe 5 aprilie – Duminica Floriilor, îmbinând astfel respectarea postului cu celebrarea unor evenimente importante din calendarul bisericesc.