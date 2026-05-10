Anul 2026 vine cu un calendar încărcat de zile libere legale atât în Bulgaria, cât și în România, însă modul în care sunt aplicate și compensate aceste zile diferă semnificativ între cele două țări.

În Bulgaria, angajații beneficiază de un total de 15 zile libere legale. Sistemul bulgar are o particularitate importantă: atunci când o sărbătoare legală (cu excepția Paștelui) cade într-o zi de sâmbătă sau duminică, ziua de luni imediat următoare este declarată zi liberă oficială. Astfel, calendarul din 2026 începe cu Anul Nou, unde 1 ianuarie cade într-o zi de joi, iar 2 ianuarie este de asemenea liberă, vineri, creând o punte de început de an. În martie, Bulgaria marchează Ziua Eliberării pe 3 martie, într-o zi de marți.

Primăvara aduce sărbătorile pascale ortodoxe, cu Vinerea Mare pe 10 aprilie, Sâmbăta Mare pe 11 aprilie, Paștele pe 12 aprilie și Lunea Paștelui pe 13 aprilie. Luna mai include Ziua Muncii pe 1 mai, care cade vineri, și Ziua Sfântului Gheorghe, pe 6 mai, într-o zi de miercuri. Tot în mai, Ziua Culturii și Scrierii Slave este celebrată pe 25 mai, iar datorită sistemului de compensare, ziua liberă se mută pe luni, 25 mai.

Toamna aduce Ziua Unirii pe 7 septembrie, care este de asemenea mutată pentru compensare pe luni, 7 septembrie, urmată de Ziua Independenței pe 22 septembrie, într-o zi de marți. Finalul de an include Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie (joi), Crăciunul pe 25 decembrie (vineri), iar a doua zi de Crăciun este compensată și mutată pe luni, 28 decembrie.

sărbătoare dată ziua săptămânii Anul Nou 1 ianuarie Joi Zi liberă (Tranziție/Anul Nou) 2 ianuarie Vineri Ziua Eliberării Bulgariei 3 martie Marți Vinerea Mare (Ortodoxă) 10 aprilie Vineri Sâmbăta Mare 11 aprilie Sâmbătă Paștele Ortodox 12 aprilie Duminică Lunea Paștelui 13 aprilie Luni Ziua Muncii 1 mai Vineri Ziua Armatei 6 mai Miercuri Ziua Culturii și Scrierii Slave 25 mai Luni (compensare pentru 24 mai) Ziua Unirii 7 septembrie Luni (compensare pentru 6 septembrie) Ziua Independenței 22 septembrie Marți Ajunul Crăciunului 24 decembrie Joi Crăciunul 25 decembrie Vineri A doua zi de Crăciun 28 decembrie Luni (compensare pentru 26 decembrie)

În România, anul 2026 aduce 17 zile libere legale conform Codului Muncii, însă numărul efectiv de zile libere pentru angajații cu program de luni până vineri este mai mic din cauza suprapunerii cu weekendurile. Anul începe cu 1 ianuarie (joi) și 2 ianuarie (vineri), urmate de Bobotează pe 6 ianuarie (marți) și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie (miercuri). În ianuarie mai apare și Unirea Principatelor Române pe 24 ianuarie, care cade sâmbătă.

Primăvara include Vinerea Mare pe 10 aprilie (vineri), Paștele pe 12 aprilie (duminică) și a doua zi de Paște pe 13 aprilie (luni). Ziua Muncii este pe 1 mai, într-o zi de vineri. Rusaliile sunt marcate pe 31 mai (duminică), iar a doua zi de Rusalii, care coincide și cu Ziua Copilului, este pe 1 iunie (luni). Vara aduce Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, sâmbătă, iar toamna include Sfântul Andrei pe 30 noiembrie (luni) și Ziua Națională a României pe 1 decembrie (marți). Finalul de an este marcat de Crăciun, pe 25 decembrie (vineri), și a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie (sâmbătă).

sărbătoare dată ziua săptămânii Anul Nou 1 ianuarie Joi A doua zi de Anul Nou 2 ianuarie Vineri Boboteaza 6 ianuarie Marți Sfântul Ioan Botezătorul 7 ianuarie Miercuri Unirea Principatelor Române 24 ianuarie Sâmbătă Vinerea Mare 10 aprilie Vineri Paștele Ortodox 12 aprilie Duminică A doua zi de Paște 13 aprilie Luni Ziua Muncii 1 mai Vineri Rusalii 31 mai Duminică A doua zi de Rusalii / Ziua Copilului 1 iunie Luni Adormirea Maicii Domnului 15 august Sâmbătă Sfântul Andrei 30 noiembrie Luni Ziua Națională a României 1 decembrie Marți Crăciunul 25 decembrie Vineri A doua zi de Crăciun 26 decembrie Sâmbătă

În România, Codul Muncii prevede că, dacă angajatul lucrează într-o zi de sărbătoare legală, acesta trebuie să primească timp liber compensator în următoarele 30 de zile sau, dacă acest lucru nu este posibil, un spor de cel puțin 100% la salariul de bază.

În Bulgaria, munca în zilele de sărbătoare legală este plătită cu cel puțin dublul tarifului orar normal, iar aceleași reguli de plată suplimentară se aplică strict și în cazul zilelor de weekend transformate în libere prin compensare.